Fragalà | il boss | “Riprendiamoci Pomezia” Con l’aiuto dell’uomo Pd appena assunto alla

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ilnel 2015 puntava a “riprendersi il comune di Pomezia“, conquistato due anni prima dal M5s, e a farlo con l’aiuto di un esponente del Partito democratico. Che oggi è dipendente a chiamata diretta della presidenza del consiglio della Regione Lazio. Dalle carte dell’inchiesta della Dda di Roma che ha portato all’arresto di 31 persone per una lunga serie di accuse tra cui l’associazione di tipo mafioso, emerge la “zona grigia” in cui nell’area sud della Capitale gli interessi di politici e professionisti si mescolano a quelli della criminalità organizzata. Oggi è consigliere comunale, eletto con il Pd. Nel 2013 Omero Schiumarini aveva corso e perso per diventare sindaco Pomezia in una lista civica appoggiata dai dem. Tra isi autodefinisce “uno di casa“. Non risulta indagato, ma secondo i magistrati nel 2015 ...

_DAGOSPIA_ : BLITZ CONTRO I FRAGALA’: SMANTELLATO IL CLAN MAFIOSO, IL BOSS: ‘SE TRADISCE AMMAZZO ANCHE MIO FIGLIO… - granati_mauro : RT @LaNotiziaTweet: L’hinterland romano è come la Sicilia. Trentuno arresti tra Ardea, Pomezia e Catania fermano il clan Fragalà. Il boss i… - ForumTgiste : RT @florianabulfon: 33 misure cautelari per il clan Fragalà, il cartello criminale tra mafie nel litorale romano Dei loro affari, del medi… -