Formula 1 | Raikkonen mette in guardia l’Alfa Romeo | “il nono posto nei Costruttori non è

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il pilota finlandese ha parlato in vista del Gp del Canada, chiedendo alla squadra una reazione per schiodarsi dal penultimonel MondialeKimisembra aver perso lo smalto di inizio stagione, il pilota finlandese infatti ha fallito l’ingresso in zona punti nelle ultime due gare, costringendo insieme a Giovinazzi l’Alfaa sprofondare al penultimodei. photo4/Lapresse Una posizione che non compete al team svizzero secondo Kimi, che ha strigliato la squadra in vista del Gp del Canada: “sulla carta il tracciato si sposa bene con le peculiarità della nostra vettura, ma non dimentico che per ora la teoria non è stata quasi mai confermata poi una volta arrivati in pista. Spero di riuscire a far lavorare bene le gomme per poter sfruttare appieno il potenziale della vettura. Dobbiamo schiodarci dalin ...

