Forbes | Serena Williams è la più ricca donna che ha fatto fortuna da sola

vanityfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019)a Wimbledona Wimbledona Wimbledona Wimbledona Wimbledona Wimbledona Wimbledona Wimbledona Wimbledona Wimbledona Wimbledona WimbledonVederla sempre e solo con una racchetta in mano è riduttivo. È vero che ladinasce fra campi e palline, ma la tennista americana è andata ben oltre diventando un brand lei stessa. Orala incorona: è in testa alla classifica delle World’s Richest Self-Made Women, le donne che hannola propriatutte da sole. È la prima atleta di sempre a raggiungere la vetta di questa classifica come ha scalato e sta scalando ancora dopo la maternità la vetta di quelle del mondo del tennis. Ha 23 titoli del Grand Slam vinti in carriera e ...

Noovyis : Un nuovo post (Forbes: Serena Williams ha conquistato un nuovo record) è stato pubblicato su Playhitmusic -… -