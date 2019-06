Flat tax | Giuli vs Fornero | “Lady Spread” Calenda insorge | “Hai fatto una grande

Flat tax - la storia della “tassa piatta” che piatta non è : È piatta ma anche no. Deve essere un choc sistemico ma non si sa bene come finanziarlo. In deficit, e per quanto? E se il ministro dell'Economia Giovanni Tria dice che le riforme si fanno a condizione che siano finanziariamente coperte, come si procede, che spazi reali ci sono?...

Pensionati esteri e Flat tax - pubblicate le regole per usufruire del regime agevolato : La crescita dei consumi e degli investimenti, soprattutto nel nostro Mezzogiorno, passa anche attraverso una riduzione del carico fiscale. In particolare per alcune categorie come i Pensionati. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 167878/2019 che detta le modalità applicative che i contribuenti titolari di redditi da pensione, anche provenienti dall’estero, dovranno seguire per poter usufruire del regime agevolato ...

Di Maio sempre più debole - cede alla Lega su vincoli Ue e Flat tax : Luigi Di Maio entra a Montecitorio nel primo pomeriggio e andrà via solo a tarda sera. Per tutto il giorno, a parte l’incontro con i sindaci M5S, resterà chiuso nel suo ufficio a calibrare quale dovrà essere la risposta alle parole del premier Giuseppe Conte. Il vicepremier grillino aspetta che il primo a parlare sia Matteo Salvini, poi con il suo staff decide la replica. Il post affidato a Facebook dal leader ...

Di Maio chiede un vertice già domani - "cede" sulla revisione dei vincoli Ue per la Flat tax : Luigi Di Maio chiede già “domani” un vertice di Governo per riprendere quel cammino di leale collaborazione invocato da Giuseppe Conte. Su Facebook, il leader M5S apre ad alcune richieste della Lega, come la flat tax e la revisione dei vincoli europei, ma chiede che “finiscano gli attacchi ai ministri del Movimento 5 Stelle”.“Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre ...

Flat tax - Matteo Salvini : “O si fa e si vive - o non si fa e si muore” : Matteo Salvini torna sulla Flat tax e afferma: "La riduzione abbondante del carico fiscale per le imprese e le famiglie non è un capriccio della Lega: o si fa e si vive o non si fa e si muore". Dalla cerimonia di inaugurazione della Pedemontana Veneta, il ministro dell'Interno dichiara anche: "O si tagliano le tasse a chi produce ricchezza in questo paese oppure il debito esplode".

Matteo Salvini tira dritto : "O si fa la Flat tax o si muore". Avverte Giuseppe Conte prima del suo discorso : "O si tagliano le tasse a chi produce ricchezza in questo Paese o si muore". Matteo Salvini non demorde sulla Flat Tax, a maggior ragione dopo aver portato a casa dalle europee la nomina di "primo partito". E così il premier Giuseppe Conte si trova in difficoltà (più di quanto già non fosse), in mez

Matteo Salvini : "Flat tax o morte" : “Se uno ha paura cambi mestiere, perché è il momento del coraggio”. Nel giorno della conferenza stampa a Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini recita la parte dell’uomo del fare dall’inaugurazione del primo tratto della Superstrada Pedemontana Veneta, invitando il governo e le forze di maggioranza a rompere gli indugi su alcuni temi centrali del programma di governo. A poche ore dal ...

Flat tax al 7% per attrarre al Sud pensionati stranieri ed emigrati : ROMA Tasse ridotte al 7% per i pensionati stranieri che decidono di trasferirsi nel Mezzogiorno d?Italia. Il provvedimento varato con l?ultima legge di Bilancio è diventato...

Cedolare secca - una Flat tax che ha ridotto il gettito : La Cedolare secca sugli affitti è stata giustificata anche con la necessità di recuperare gettito. Il recupero non è stato però sufficiente a compensare le perdite. E l’emersione di imponibile si può favorire senza penalizzare la progressività. di Sergio Beraldo e Giovanni Esposito (Fonte: lavoce.info) Imposta fissa sugli affitti La Cedolare secca sugli affitti per unità immobiliari locate a uso abitativo, introdotta nel 2011, si sostanzia ...

Agenzia delle Entrate : arriva Flat tax per pensionati : arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Giuseppe Conte gela Salvini e Di Maio : "Progetto Flat tax non è a Palazzo Chigi". La "vera" lettera all'Ue : "Non è arrivato alcun progetto di Flat tax a Palazzo Chigi". Giuseppe Conte gela così gli entusiasmi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che nel giorno del caos sulla lettera di risposta del governo all'Unione europea avevano trovato perlomeno un accordo sulla tassa piatta, "che si può fare anche in

Salvini torna a cavalcare la Flat tax : “Ora è la prima cosa da discutere” : Le Considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco non hanno lasciato il segno sul governo. Quanto meno non ha fermato le intenzioni dei protagonisti di quello che rimane della maggioranza gialloverde. Dai 5 Stelle nessun commento. Luigi Di Maio e compagni hanno altro per la testa: dopo la batosta alle Europee di domenica s...

Operativa la Flat tax per i pensionati che si trasferiscono al Sud (ma occhio ai paletti) : L'agenzia delle entrate ha emanato il decreto attuativo del nuovo regime fiscale previsto dalla legge di bilancio 2019...

Aldo Giannuli : "Sulla Flat tax ci sarà l'opposizione non solo dell'Europa ma anche della Corte costituzionale" : "Il problema non sarà soltanto l'Europa o la Bce, secondo Aldo Giannuli, grillino pentito, ma la Corte Costituzionale. "Sulla flat tax in deficit dimostra la palese subalternità del Movimento 5 Stelle alla Lega", premette in diretta a L'aria che tira su La7. "l'opposizione non la faranno Pd e Forza