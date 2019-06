Fiorella Mannoia ai Wind Music Awards 2019 | chi è | carriera e biografia

Fiorella Mannoia - dopo i grillini torna a sinistra : il regalo alla lista dei compagni : In piena crisi di identità politica, Fiorella Mannoia , un tempo dichiarata elettrice del M5s, ha deciso di torna re dai compagni per votare la lista La sinistra . Negli ultimi anni la Mannoia si era apertamente schierata con i grillini , ma qualche ripensamento si era già palesato lo scorso 19 marzo, q

Gli anni ’80 e la spensieratezza dell’amore ne Il Senso di Fiorella Mannoia (audio e testo) : Tra le punte di groove più elevate di "Personale" (2019), Il Senso di Fiorella Mannoia trasforma il nostro device in una sala da ballo luminosa, stroboscopica e con la musica sparata ad alto volume. Il merito è delle atmosfere anni '80 create dai sintetizzatori, del beat sostenuto e dei riff elettronici che riescono a evocare i trascorsi della musica commerciale, sempre validi anche quando si parla di amore. Il Senso di Fiorella Mannoia , in ...

Patty Pravo peggio di Fiorella Mannoia : 'Perché non posso festeggiare il 25 aprile' : Patty Pravo è un fiume in piena. Tra poco ci sarà il 25 aprile : lei festeggerà la Liberazione? "Ma siamo liberati?" Beh, si " hanno risposto i conduttori - e da tanto anche...". 'Ah si? Non mi sembra,...

Patty Pravo peggio di Fiorella Mannoia : "Perché non posso festeggiare il 25 aprile" : Patty Pravo è un fiume in piena. Tra poco ci sarà il 25 aprile: lei festeggerà la Liberazione? “Ma siamo liberati?” Beh, si – hanno risposto i conduttori - e da tanto anche...”. "Ah si? Non mi sembra, mi sembra che ci sia abbastanza casino in giro per non esserlo”. Chi ci opprime ora? “Tutto, il mon