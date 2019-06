Fifa | Gianni Infantino rieletto presidente per acclamazione | resterà in carica fino al

sportfair

I 211 membri del Congresso della Federcalcio Mondiale hanno rieletto Gianni Infantino presidente della FIFA fino al 2023. Il 49enne svizzero resterà in carica per i prossimi 4 anni, fino al 2023. Infantino è stato eletto presidente per la prima volta nel febbraio 2016 per completare il mandato del suo predecessore, Joseph Blatter, squalificato per 6 anni.

