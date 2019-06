Fiat - Al via il MegaBonus di 6 000 euro senza rottamazione

Via libera alle class action contro Apple per i prezzi gonFiati sull’App store : (Foto: Pixabay) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera per eventuali class action da parte dei consumatori contro Apple nell’ambito delle indagini per abuso di posizione dominante da parte del colosso tecnologico. Il problema riguarda le app acquistate tramite il servizio App store della Mela, che agisce in una posizione di monopolio per i possessori di dispositivi Apple e applica una sorta di “tassa” che corrisponde a un ...

Al via il tour di Fiat e Fondazione Umberto Veronesi : insieme per la lotta ai tumori maschili : Al via il tour di Fiat e Fondazione Umberto Veronesi per informare gli uomini sull’importanza della loro salute attraverso la prevenzione, uno stile di vita corretto, l’alimentazione sana e la sicurezza stradale. Tutto è pronto per il tour nazionale, patrocinato dal Comune di Torino, dedicato alla Salute al Maschile (SAM) – il progetto di Fondazione Umberto Veronesi nato nel 2015 per promuovere la lotta ai tumori ...

XYLELLA - FITTO : ARCHIVIAZIONE E' VITTORIA DELLA SCIENZA E SCONFITTA DEGLI STREGONI COMPLOTTISTI AI QUALI AVEVA DATO FiatO ANCHE EMILIANO : Raffaele FITTO, candiDATO alle Europee nella Circoscrizione Sud nella lista Fratelli d'Italia-Sovranisti e Conservatori "L'ARCHIVIAZIONE dell'inchiesta sulla XYLELLA è la VITTORIA DELLA SCIENZA e la ...