Festa di San Massimo | a L' Aquila 3 giorni di celebrazioni per il suo Patrono

Ragusa - presenze da record alla Festa di San Giorgio a Ibla : Cinquantamila presenze per i solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio a Ragusa. L’edizione 2019 si è chiusa ieri sera con numeri da record

Pensioni - maniFestazione in piazza San Giovanni a Roma : “Siamo centomila”. Barbagallo : “Governo è Robin Hood Ogm” : “Siamo in centomila” dicono gli organizzatori della manifestazione dei pensionati, indetta da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che oggi si sono ritrovati in piazza San Giovanni, a Roma. Migliaia di persone che, usando lo slogan “Dateci retta”, chiedono più tutele e meno tasse per 16 milioni di pensionati e protestano contro il taglio della rivalutazione degli assegni. “Abbiamo riconquistato, dopo tanti anni, piazza ...

Cagliari. DisinFestazione nelle vie Reni - Fellini - Tasso - Sanzio e Padrini : nelle vie Reni, Fellini, Tasso, Sanzio e Padrini a Cagliari, venerdì 7 giugno si terrà una Disinfestazione. A partire dalle

Tre giorni di Festa a Ragusa per il patrono San Giorgio : Da domani tre giorni di grande festa a Ragusa con le solenni celebrazioni in onore di San Giorgio martire, glorioso patrono della città

Clarissa e Federico si sposano : Festa di addio al nubilato e celibato insieme : Clarissa Marchese e Federico Gregucci: la coppia di Uomini e Donne festeggia addio al nubilato e al celibato Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono pronti a convolare a nozze. Ma quando si sposa la dolce coppia di Uomini e Donne? La data del matrimonio è stata fissata per il 30 maggio e pare durerà ben […] L'articolo Clarissa e Federico si sposano: festa di addio al nubilato e celibato insieme proviene da Gossip e Tv.

Festa di San Giorgio a Ragusa - pellegrinaggio al cimitero : Uno degli appuntamenti più spiritualmente intensi che caratterizzano i festeggiamenti in onore di San Giorgio è il pellegrinaggio al cimitero di Ibla

Festa di San Giorgio a Ragusa - presentato il programma : Presentata a Ragusa l'edizione 2019 dei festeggiamenti in onore di San Giorgio martire che culmineranno con le processioni del prossimo fine settimana

Roma - maniFestazione per Desirée a San Lorenzo : Fiore portato in questura. Fn Non sfila nel quartiere : Fallito il tentativo del movimento di estrema destra di raggiungere, in via dei Lucani, il presidio antifascista

Roma - maniFestazione per Desirée a San Lorenzo : la Digos blocca Fiore di FN per 'controlli' : E' stato portato in questura mentre i militanti di estrema destra stavano cercando di raggiungere, in via dei Lucani, il presidio antifascista per una manifestazione non autorizzata

Festa SANTA RITA DA CASCIA/ Domani 22 maggio : fervono preparativi a Savona : SANTA RITA da CASCIA, Domani 22 maggio si celebra la SANTA delle rose e delle cause impossibili. Come si prepara la FESTA a Savona.

Festa islamica rischia di saltare a causa della pioggia : parrocchia di Sant’Andrea Apostolo salva il Ramadan : La pioggia rischiava di far saltare la Festa islamica e allora la parrocchia vicina ha prestato il salone. E’ successo ieri sera a Bologna, in zona Barca, dove da tempo e’ in piedi un percorso di integrazione e di dialogo interculturale e interreligioso, che coinvolge il quartiere Reno e alcune parrocchie del territorio. Ieri era in programma l’Iftar, momento di condivisione del cibo nell’interruzione del digiuno ...

Nel clou a Comiso la Festa di Maria Santissima Addolorata : Entrano nel clou a Comiso i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata. Ricco il programma di appuntamenti venerdì,sabato e domenica

Bari - 'Folla per Di Maio' : ma è la Festa di San Nicola - la fake news diventa virale : Su Facebook è bastata una foto per far credere a tutti che una folla oceanica fosse scesa in strada, a Bari, per fare gli onori al vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio. L'immagine, pubblicata sulla pagina social "Movimento del Cambiamento" ritraeva in realtà le persone assiepate sul lungomare del capoluogo pugliese l'8 maggio scorso, quando, in occasione della festa di San Nicola, come ben si sa patrono ...

