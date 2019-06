FEDERICO CHIESA ALLA JUVENTUS? Tutto nelle mani del nuovo proprietario

Juventus - bloccato FEDERICO CHIESA : intesa da 5 milioni netti per 5 anni con il calciatore della Fiorentina : La Juventus ha bloccato Federico Chiesa: trovata l’intesa con il giocatore sulla base di 5 milioni netti per 5 anni La stagione calcistica 2018-2019 si è appena conclusa e in attesa che il mercato estivo entri nel vivo la Juventus si porta già in vantaggio su tutte le altre squadre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno trovato l’accordo con Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina sarebbe disposto ...

Calcio - FEDERICO CHIESA e Nicolò Barella : “Vogliamo vincere le due gare con la Nazionale maggiore e poi l’Europeo Under 21” : Sono decisi a prendersi tutto Federico Chiesa e Nicolò Barella, che dal ritiro della Nazionale maggiore di Calcio parlano sia delle gare delle qualificazioni agli Europei 2020 che attendono gli azzurri che della rassegna continentale dell’Under 21 che inizierà tra qualche giorno e che li vedrà protagonisti. Così Federico Chiesa in conferenza stampa: “Ci aspettano due partite importanti per la Nazionale A. Vincerle entrambe sarebbe ...

Calciomercato : Juventus e Inter si contendono FEDERICO Chiesa : Federico Chiesa è il grande colpo di mercato, a contenderselo sono proprio Inter e Juventus.Chiesa ha altri pensieri, almeno per il momento. La Fiorentina ieri ha pubblicato un comunicato: «L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina, legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il calciatore simbolo per la squadra che si ...

Inter - il primo obiettivo per la prossima estate sarebbe FEDERICO Chiesa : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Il club uscirà definitivamente dal settlement agreement siglato con la Uefa e avrà maggiori margini di manovra non essendo limitato dai paletti del fair play finanziario. Un indizio importante, inoltre, potrebbe arrivare anche dalla scelta dell'allenatore visto che la società nerazzurra sembra aver deciso di puntare su Antonio Conte. L'ex tecnico del ...

Fiorentina - FEDERICO CHIESA glissa sul mercato ma le offerte iniziano a piovere : Fiorentina, Federico Chiesa potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane ma al momento non vuol parlare di tale ipotesi “Il mio futuro? E’ Parma. Vogliamo prenderci i tre punti, è tante settimane che non vinciamo“. L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, parlando ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Milan, ha voluto chiarire la situazione in chiave calciomercato. Il ragazzo ha mandato un ...

Inter - obiettivo FEDERICO CHIESA : Corvino chiederebbe tre giocatori - tra questi Karamoh : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato e il fatto che uscirà dal settlement agreement e sarà libera dai vincoli del fair play finanziario gli potrebbe dare maggiore libertà di manovra dal punto di vista degli investimenti. I nerazzurri molto probabilmente stravolgeranno la rosa. Una rivoluzione che toccherà soprattutto il centrocampo, essendo il ruolo che ha mostrato maggiori carenze in ...

Juventus - FEDERICO CHIESA potrebbe seguire le orme di Baggio e Bernardeschi : Tramontati i sogni di gloria in Champions League, alla Juventus non resta che conquistare l'ottavo scudetto consecutivo, prima di Pasqua e perché ciò accada è necessario fare almeno un punto contro la Fiorentina, questo pomeriggio all'Allianz Stadium. Oltre a chiudere la pratica, la dirigenza sta vagliando i profili necessari per rinverdire e rinforzare la rosa della prossima stagione, in modo da colmare il gap che ancora esiste con le big ...

Marino : 'FEDERICO CHIESA è destinato a diventare un giocatore della Juventus' : La Juventus si prepara a festeggiare la vittoria del campionato: basterà infatti un punto sabato 20 aprile contro la Fiorentina per ottenere la matematica certezza dell'ottavo scudetto di fila. Nonostante questo, resta cocente la delusione per l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League nei quarti di finale contro l'Ajax. Il presidente della Juventus, Agnelli ha elegantemente ammesso i meriti della società olandese ma ha fatto capire di ...

Calciomercato - il Liverpool si fa avanti per FEDERICO Chiesa : Federico Chiesa è entrato a far parte della lista della spesa del Liverpool di Klopp per la prossima stagione: cifre da capogiro Federico Chiesa piace alla Juventus, ma non solo. Secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano dall’Inghilterra, il Liverpool avrebbe effettuato un sondaggio con la Fiorentina per conoscere il prezzo del cartellino del giovane talento azzurro. I Della Valle hanno le idee chiare in merito al futuro ...