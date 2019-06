FCA-Renault - Dal governo italiano nuove aperture

Geraci : "Italia disponibile a partecipare alla fusione FCA-Renault" : L’italia è disponibile a partecipare alla fusione tra Fca e Renault entrando a far parte della nuova società. È quanto ha affermato il sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele Geraci (Lega), in una intervista a Bloomberg. “Il nostro governo è aperto agli investimenti, purché ciò produca un impatto positivo in termini di crescita economica e posti di lavoro per i nostri ...

Motori – Fusione FCA-Renault - arriva la prima “ermetica” risposta ufficiale del CdA francese : Fusione FCA-Renault, ecco il comunicato ufficiale del primo responso del Consiglio di Amministrazione del Gruppo francese Come sappiamo, ieri si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, per discutere della proposta di Fusione fatta la scorsa settimana da FCA, dopo diverse tensioni dovute all’astensione dei nipponici di casa Nissan e alla pressioni del Governo francese di riuscire ad accaparrarsi un posto di ...

Renault continua a esaminare la proposta FCA : Il 4 giugno il Consiglio di Amministrazione di Renault si è riunito per riprendere nel dettaglio gli elementi alla base della proposta ricevuta da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) il 27 maggio u.s. relativa alla potenziale fusione al 50% tra Renault S.A. e FCA. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di continuare a esaminare con interesse […] L'articolo Renault continua a esaminare la proposta FCA sembra essere il primo su ...

FCA-Renault - verso il terzo gruppo mondiale auto. Bene i mercati : Con una stringata comunicazione il cda di Renault ha detto un primo si' alla proposta di fusione paritetica avanzata lunedi' scorso da Fca. "Il Consiglio ha deciso di studiare con interesse l'opportunita' di una combinazione e di approfondire le discussioni su questo tema", spiegano in maniera ufficiale da Boulogne-Billancourt, quartier generale della casa della losanga, il cui cda si vedra' di nuovo oggi "a fine giornata". La notizia era stata ...

Renault : "interesse per FCA" - ma slitta a domani il cda per la fusione : Ancora niente verdetto sulla fusione tra Renault e Fca. Al termine di un cda durato oltre tre ore nel quartier generale alle porte di Parigi, il costruttore francese ha confermato in una nota il suo “interesse” per le nozze con il gruppo italo-americano, ma rinvia ogni possibile decisione ad una nuova sessione di lavoro convocata per domani pomeriggio.“Il Cda di Renault - recita il comunicato ufficiale diffuso in serata - si ...

FCA-Renault - la prima fumata è grigia. Decisione rinviata a mercoledì : Si chiude con un nulla di fatto il consiglio di amministrazione indetto dalla Renault per discutere sulla proposta di fusione avanzata da FCA: il nuovo cda è fissato per la giornata di domani. In una nota ufficiale, comunque, il costruttore parigino di Boulogne-Billancourt fa sapere che “il cda ha deciso di continuare a studiare con interesse l’opportunità” di matrimonio col gruppo italoamericano e di voler “allungare le discussioni sul ...

Renault : «Interesse per nozze con FCA - domani nuovo Cda». Allo Stato francese un posto nel board : Il Cda della casa francese aggiornato a mercoledì. Intanto secodo indiscrezioni il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che Allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault ...

Motori – Fusione FCA-Renault - l’accordo potrebbe saltare : Fusione FCA-Renault, l’accordo potrebbe saltare, i Consiglieri Nissan presenti nel cda Renault si astengono al momento della votazione Come già detto precedentemente nella giornata di oggi si terrà la seduta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, per discutere e votare la Fusione con l’italo-americana Fiat Chrysler Automobiles. Durante la prima votazione, avvenuta meno di un ora fa, i due Consiglieri Nissan Yu ...

Il giorno di FCA-Renault : per Calenda governo giallo-verde assente : Milano. Dossier Fca-Renault al centro dell'attenzione oggi in una giornata positiva per Piazza Affari che guadagna oltre l'1 per cento a metà mattina con lo spread sceso poco sopra i 270 punti base. In previsione del consiglio di amministrazione della francese Renault che nel pomeriggio dovrebbe dis

FCA-Renault - è il D-day : Nissan apre il tavolo - c'è il nodo governance : ROMA Fca e Renault pronte alle nozze. È fissata per oggi la riunione del consiglio di amministrazione del gruppo francese che, salvo sorprese, darà via libera alla fusione alla pari...