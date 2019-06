Fascismo in Italia? Forse no | ma la Resistenza è iniziata

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Si susseguono moniti autorevoli sul pericolo concreto che il nostro Paese soccomba al. Al riguardo va detto che, se persi intende un movimento reazionario di massa, secondo la definizione a suo tempo formulata da Palmiro Togliatti, non pare che né l’, né l’Europa siano oggi afflitte dal deprecabile fenomeno. Le masse, infatti, paiono aver altro da fare che appoggiare un ipotetico regime fascista. Più che altro le persone sono impegnate nella lotta per la sopravvivenza individuale in un contesto di capitalismo neoliberista. Data l’evidente assenza di una risposta collettiva ai problemi generati da tale situazione, esse si rivolgono ai poteri tradizionali di qualsiasi genere e cercano di sfogarsi colpendo i più deboli. Da qui il successo e la fortuna di chi, come la Lega e Matteo Salvini, si presenta oggi come il più titolato e capace sia nel ...

