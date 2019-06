Fabrizio Corona assolto per i 2 | 6 milioni di euro nascosti nel controsoffitto

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Una buona notizia per, è definitiva l’assoluzione dall’accusa di intestazione fittizia di beni (l’accusa aveva chiesto cinque anni) per la vicenda dei circa 2,6ditrovati in parte in una Milano e in parte in Austria, che lo aveva portato in carcere nell’ottobre del 2016. La Procura generale non ha presentato ricorso in Cassazione su questa imputazione caduta in primo grado e in appello, mentre nello stesso processo a Milano l’ex re dei paparazzi è stato condannato in secondo grado a 6 mesi (1 anno in primo grado) ma solo per un illecito fiscale su una cartella esattoriale che nulla aveva a che vedere con il caso dei contanti. La difesa ha depositato, invece, il ricorso alla Suprema Corte contro la condanna per il reato fiscale e l’udienza su questa imputazione è fissata per il prossimo 9 luglio. Nel ...

