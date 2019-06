Fabio Colloricchio e le rivelazioni intime su Nicole Mazzocato all’isola spagnola

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 5 giugno 2019)continua, dalla Spagna, a far parlare di sé anche in Italia. Dopo aver consumato un rapporto carnale con Violeta Mangrinan a Supervivientes, versionede L’isola dei famosi, l’ex tronista di Uomini e donne fa alla sua compagna d’avventura alcunenon proprio eleganti sulla ex, che sui social aveva già reagito al filmato hot dicon Violeta.spara a zero sulla sua exParlando con la Mangrinan,infatti – dopo aver confessato in altre occasioni di aver trascorso anni difficili e complicati cone che senza trucco non sarebbe bella come si pensa, come riporta Isaechia.it – si è lasciato andare a dettagli intimi sulla loro relazione: “C’era passione ma io volevo più passione di quanta ce ne fosse” ha confessato il bel giovane, ...

trash_italiano : Scusate, abbiamo la possibilità di fare la diretta di #uominiedonne e non facciamo neanche un collegamento con Fabi… - trash_italiano : Fabio Colloricchio, ex tronista, fa sesso davanti alle telecamere sull’Isola dei Famosi spagnola [2019] - trash_italiano : Amici spagnoli, ringraziateci per tutto il trash che esportiamo. -