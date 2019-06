Ezio Bosso | «Porto la musica classe in prima serata per mantenere una promessa»

Belve (Nove) - Alba Parietti : “Tra i miei amori Ezio Bosso e Gianluca Vialli. Anche Saviano? Sarebbe piacevole” : E’ risaputo che ad Alba Parietti, showgirl tra le più amate in Italia, vengano attribuiti molti amori e, ospite di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani in onda sul Nove, venerdì 31 maggio, alle 22,45, non ne risparmia neAnche uno. E’ nota la lunga relazione che la legò al filosofo Stefano Bonaga, di cui si conosce la fede politica “rossa”, forte al punto che convinse la conduttrice torinese a rifiutare ben nove ...

Belve - Alba Parietti : ‘Sedotta totalmente da Ezio Bosso’ : Torna con la terza stagione inedita Belve, il programma di interviste irriverenti condotto e ideato da Francesca Fagnani, in prima tv su canale Nove da venerdì 31 maggio alle 22:45. Ospiti della prima puntata sono Mara Carfagna e Alba Parietti. La showgirl ha parlato delle sue storie passate vere o fake. Alba Parietti e la storia con Ezio Bosso A seguire, nell’intervista ad una delle showgirl più amate, Alba Parietti, Francesca Fagnani scorre i ...

Intervista – Ezio Bosso : «Io - il sogno di diventare maestro d’orchestra e la discriminazione per essere figlio di operaio» : «Per non assuefarsi, non rassegnarsi, non arrendersi, ci vuole passione. Per vivere ci vuole passione». Lo sa bene Ezio Bosso, il pianista, compositore e direttore d’orchestra torinese di fama internazionale che ha conquistato i teatri di mezzo mondo con la sua musica. La passione per lo spartito nasce dall’età di sedici anni quando Ezio inizia a comporre i primi brani di musica classica intraprendendo una lunga gavetta fatta di studi e di ...

Ezio Bosso debutta all'Arena di Verona : I 24 quadri musicati da Orff, prevalentemente in latino, alcuni in tedesco antico ed uno in provenzale, sono tratti da una raccolta di testi poetici medievali dell'XI e XII secolo ritrovati nel ...

A Verona più che Domingo o Netrebko la vera stella è l'indomabile Ezio Bosso : Star della musica, icone del bel canto, nuove promesse e c'è pure un asso nella manica. Il festival dell'Arena di Verona, nell'era del sovrintendente Cecilia Gasdia, si, l'italico soprano tra i più ...

Arena di Verona - Ezio Bosso dirige i Carmina Burana : L'11 agosto 2019 tornano all'Arena di Verona i Carmina Burana di Carl Orff, un affresco musicale di poesia medievale, già ascoltato nel 2014 e 2015. La novità quest'anno sarà la dirEzione di Ezio Bosso, al suo debutto in Arena. I 24 brani musicati da Orff, prevalentemente in latino, alcuni in alto tedesco antico e uno in provenzale, sono tratti da una raccolta di testi poetici medievali dell XI e XII secolo ritrovati nel monastero bavarese di ...