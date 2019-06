Eutanasia | 5s e Lega provano a mediare | verso ridefinizione dell’aiuto al suicidio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Le due forze di maggioranzasull’dopo essere sempre state divise sull’esame delle proposte di legge. Nella prima riunione del Comitato ristretto delle commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera, il relatore pentastellato Giorgio Trizzino (l’altro è il leghista Roberto Turri) ha annunciato l’intenzione di avanzare una proposta che interverrebbe solo una nuova definizione del reato di aiuto al. Nessuna legge sull’vera e propria e diversi dubbi sul fatto che un provvedimento così impostato sia sufficiente per soddisfare le richieste della Consulta, rispetto alle quali è stato chiesto un intervento deciso anche da parte del presidente della Camera Roberto Fico. Noa Pothoven, cosa sappiamo finora della morte della 17enne olandese: il cortocircuito mediatico ...

mcarnevale65 : RT @antonellodose: #eutanasia , #M5S presenta una proposta di legge in Commissione. - Perché', non gli è bastato fare un governo con la #L… - dinastef : RT @antonellodose: #eutanasia , #M5S presenta una proposta di legge in Commissione. - Perché', non gli è bastato fare un governo con la #L… - alicante62 : RT @antonellodose: #eutanasia , #M5S presenta una proposta di legge in Commissione. - Perché', non gli è bastato fare un governo con la #L… -