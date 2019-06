Eurogamer Cafe | chi vincerà l' E3 2019? Lo chiediamo a voi!

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Quello di quest'anno sarà un E3 decisamente insolito! Se da una parte Sony e Activision hanno deciso di non farsi per nulla vedere nel corso dell'evento, mentre EA opterà per una conferenza un po' in sordina, altri protagonisti potrebbero occupare il palcoscenico, come la next gen di Xbox e Google con Stadia.Senza dubbio di carne al fuoco potrebbe essercene comunque parecchia, ma visto che qui siamo all'e le discussioni sono da bar,a voi: chil'E3 quest'anno? Quali sono le vostre previsioni?Abbiamo preparato per voi un comodo sondaggio che trovate a questo link, ma ovviamente aspettiamo le vostre elucubrazioni anche nei commenti!Leggi altro...