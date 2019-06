Estorsione e concussione | Nicola Cosentino è innocente

espresso.repubblica

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L'ex sottosegretario di Forza Italia assolto in via definitiva nel processo per le presunte pressioni a Villa di Briano. Gli restano tre condanne, una in Cassazione e due in primo grado

