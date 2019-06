Estate azzurra | William Hill interroga gli italiani | otto su dieci pronti a seguire i

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Chiusi i campionati nazionali e la stagione europea, si apre un’densa di emozioni sportive con l’inizio dei Mondiali di calcio femminile e degli Europei Under 21, che vedranno impegnate le due nazionali azzurre., il più autorevole bookmaker britannico, in prima fila perle formazioni tricolore, hato gliper capire come si preparano alle due competizioni. Mondiali di calcio femminile: un ritorno di fiamma tutta da vivere Dopo vent’anni di attesa dall’ultima qualificazione ai mondiali del 1999, le azzurre sono tornate nell’Olimpo del calcio e quest’cercheranno di portare l’Italia sul gradino più alto del podio, scendendo in campo contro le nazionali più quotate. Secondo l’indagine di, la maggior parte degliè pronta a godersi l’, con un pizzico di rosa in più: oltre l’80% dei rispondenti, ...

