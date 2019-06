Ermal Meta ai Wind Music Awards 2019 | chi è | carriera e biografia

La camicia di Ermal Meta all’asta per beneficenza : La camicia di Ermal Meta all'asta su Charity Stars per una buona causa. Alcuni oggetti personali appartenenti agli artisti ospiti di Radio Italia Live - Il Concerto (data di Milano, in Piazza Duomo, lunedì 27 maggio) sono disponibili per l'acquisto all'asta su Charity Stars. Tra questi anche la camicia di Ermal Meta, indossata dall'artista nel videoclip ufficiale del nuovo singolo, Ercole, disponibile in radio e in digital download. Ercole è ...

La pioggia non risparmia Radio Italia Live – Il Concerto (ed Ermal Meta se la prende tutta!) : La pioggia ha risparmiato solo i primi artisti in scaletta a Radio Italia Live - Il Concerto, lunedì 27 maggio, in Piazza Duomo a Milano. L'evento organizzato da Radio Italia inventato sulla musica Italiana, con il solo ospite internazionale Sting, è stato chiamato ad un battesimo a cielo aperto che non ha però scoraggiato i fan di tutti gli artisti presenti, che hanno affollato la piazza già dalle prime ore della mattina per assistere alle ...

Presto un concerto di Artisti per Riace - oltre 100 artisti a siglare il Manifesto da Daniele Silvestri a Ermal Meta : Il concerto di artisti per Riace potrebbe arrivare molto Presto. A prometterlo è Daniele Silvestri sulle colonne di Il Messaggero, dove nei giorni scorsi ha reso delle dichiarazioni nelle quali si parla anche del progetto che riguarda il Manifesto sviluppato sul modello di accoglienza supportato da Mimmo Lucano, primo cittadino del centro calabrese. L'iniziativa ha iniziato a riempire i social da qualche settimana, ma ancora troppo poco si ...

Fabrizio Moro - le speciali parole per Ermal Meta : “Ci siamo riconosciuti” : Fabrizio Moro a Domenica In: l’importante amicizia con Ermal Meta Fabrizio Moro torna in tv per un’intervista con Mara Venier a Domenica In. Il cantante, uno dei più amati e conosciuti in Italia, si lascia andare e parla a cuore aperto della sua carriera. Alti e bassi hanno caratterizzato la vita lavorativa dell’artista, che non […] L'articolo Fabrizio Moro, le speciali parole per Ermal Meta: “Ci siamo ...

Ermal Meta ai Music Awards di Verona : i prossimi appuntamenti prima del concerto in Canada : Anche Ermal Meta sarà ai Music Awards 2019, in programma all'Arena di Verona il 3 e il 4 giugno. L'artista si aggiunge ai primi nomi comunicati nella giornata di ieri, ma non è ancora nota la serata che lo accoglierà sul palco, se la prima o la seconda. Ad annunciare la sua presenza all'evento è stato lo stesso Ermal Meta attraverso un post sui social: ci sarà anche lui, per ricevere premi assegnati agli album e ai singoli più apprezzati del ...

Ermal Meta è inarrestabile - come Rocky ha l’occhio della tigre : Quando ero poco più di un bambino è arrivato al cinema un film che ha in qualche modo fatto storia. Nel senso che ha inciso profondamente nel nostro immaginario, dove per nostro intendo di noi giovani e giovanissimi occidentali. Parlo di Rocky, il film che ha lanciato nell'Empireo hollywoodiano Silvester Stallone, sempre che guardandosi indietro tutto questo sia da raccontare con toni positivi. La storia la conoscete tutti, non è di questo che ...

Info e ingressi per il concerto di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago il 20 aprile : Il concerto di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago anticipa la pausa dai live che l'artista di Fier ha annunciato da qualche settimana, anche se tutte le Informazioni che riguardano la sua dimensione dal vivo sono da prendere con le tenaglie dal momento che difficilmente riesce a stare lontano dal palco. Il live da tenersi ad Assago coincide con i suoi primi 38 anni, per cui la data non è stata scelta a caso. L'inizio del concerto è ...

Ermal Meta al Forum : "Festeggio - poi il nuovo album" : Milano, 20 aprile 2019 - «Ti prometto che ti penserò tutta la vita» canta Ermal Meta, spiegando le vele alla ricerca della felicità, tra i sentimenti di "Ercole", l'inedito che si regala stasera al ...

Ermal Meta - festa di compleanno in musica : Bruciare le tappe in pochi anni. Non succede a molti: bisogna avere talento e carattere. Ermal Meta ha dimostrato di avere entrambe le cose e di meritare quello che gli è successo: dalla vittoria ...

Radio Italia Live - Alessandra Amoroso - Marco Mengoni e Ermal Meta accendono Milano : Luca Bizzari e Paolo Kessisoglu presenteranno la nuova edizione di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano il 27 maggio e al Foro Italico di Palermo il 29 giugno. Sul palco di Milano, accompagnati dall’orchestra dal vivo, si alterneranno: Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Tiromancino e Ultimo. L’ospite straniero speciale per Radio Italia World sarà Sting. ...

Ermal Meta - Marco Mengoni e Ultimo a Radio Italia Live – Il Concerto - presenti anche Alessandra Amoroso e Sfera Ebbasta : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Italia Live - Il Concerto in programma il prossimo 27 maggio in Piazza Duomo a Milano. Ermal Meta, Marco Mengoni e Ultimo saranno tra i protagonisti della nuova edizione del Concerto interamente dedicato alla musica Italiana, con un’unica eccezione internazionale. Per Radio Italia World si esibirà un ospite: Sting. Tornando agli Italiani, ampio spazio è dedicato agli artisti più seguiti del ...

Doppio disco di platino per Vietato Morire di Ermal Meta - l’inno contro la violenza : L'inno di Ermal Meta che invita a disobbedire alla violenza è stato certificato oggi Doppio disco di platino. Vietato Morire è il brano con il quale Ermal Meta si è presentato al Festival di Sanremo nel 2017, dopo la partecipazione tra le Nuove Proposte l'anno precedente e prima del trionfo con Non mi avete fatto niente, in coppia con Fabrizio Moro (2018). "Quando in una notte di gennaio del 2016 scrissi questa canzone non avrei mai immaginato ...

Ermal Meta al Medimex : “Il pubblico non riesci a farlo fesso - mai!” : Ermal Meta al Medimex Spring Edition per un incontro d'autore sabato 13 aprile. Lo intervista il giornalista Ernesto Assante che ripercorre il suo intero percorso discografico. Dal primo gruppo fondato a La Fame di Camilla, dalle soddisfazioni come autore al successo da solista, Ermal Meta si racconta tra divertenti aneddoti del passato e soddisfazioni presenti. "Quando scrivi canzoni e sei un ragazzino lo fai per un solo motivo: limonarti ...

Ermal Meta : fuori ora il videoclip di “Ercole” : "Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita" The post Ermal Meta: fuori ora il videoclip di “Ercole” appeared first on News Mtv Italia.