ELIANA MICHELAZZO Attacco a Donna Pamela Perricciolo | in arrivo replica choc?

Donna Pamela e ELIANA MICHELAZZO tentano di sbugiardarsi a vicenda : Pamela Perricciolo Dopo Eliana Michelazzo e Pamela Prati, è arrivato il turno di Pamela Perricciolo. Se l’ex agente di Pamela Prati aveva già anticipato a Selvaggia Lucarelli la sua versione sul Prati-gate, in un’intervista fiume rilasciata a Fan Page, Donna Pamela chiarisce le sue responsabilità e prova a dare una spiegazione ai punti oscuri di questo perfido gioco di identità fittizie e matrimoni inesistenti. Ma soprattutto, dopo ...

Caso Pamela Prati - nuove accuse a distanza fra ELIANA MICHELAZZO e Pamela Perricciolo : C'erano una volta due amiche nonché socie, ora amiche e socie non lo sono più. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo fino a poco tempo fa unite nel lavoro, oggi le due si lanciano accuse l'una contro l'altra.Ormai aperto (anzi, rotto) il vaso di pandora sull'inesistenza di Mark Caltagirone, la proprietaria dell'Aicos Management e la sua socia non perdono tempo per portare alla luce particolari che rendono ancora più intricata una situazione ...

ELIANA MICHELAZZO pubblica gli audio della Perricciolo : 'Malefica - sei pericolosa' : Da ieri sera Eliana Michelazzo non sta facendo altro che pubblicare innumerevoli Instagram Stories nelle quali sta sbugiardando la sua ex socia Pamela Perricciolo. La dirigente dell'AICOS Management ha incominciato dicendo che la donna fosse una persona malvagia e pericolosa, perché in grado di architettare tutta questa messinscena. Per rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, Eliana ha voluto aggiungere anche dei dettagli ...

Pamela Prati - ELIANA MICHELAZZO contro Pamela Perricciolo : «Oltre che parli sei pure una ladra!» : Un tempo grandi amiche, dopo il caso del mancato matrimonio di Pamela Prati tra le ex agenti della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, non corre buon sangue. Eliana nella notte infatti...

ELIANA MICHELAZZO spara a zero sulla Perricciolo : 'Sei una criminale - devi curarti' : Non c'è una fine per la soap opera che vede protagoniste Eliana Michelazzo, Pamela Perriccolo e la showgirl Pamela Prati. Di giorno in giorno arrivano dei nuovi clamorosi risvolti su questo caso che ha infiammato l'opinione pubblica. Dopo la versione dei fatti della Michelazzo e della Prati, ecco che anche 'donna Pamela' ha scelto di vuotare il sacco e lo ha fatto raccontando pubblicamente la sua verità in un'intervista a FanPage, dove ha reso ...

Pamela Prati - ELIANA MICHELAZZO contro Pamela Perricciolo : «Oltre che parli sei pure una ladra!» : Un tempo grandi amiche, dopo il caso del mancato matrimonio di Pamela Prati tra le ex agenti della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, non corre buon sangue. Eliana nella notte infatti...

Pamela Prati - ELIANA MICHELAZZO : "Ero obbligata a dire cavolate - ora ho solo paura" : Eliana Michelazzo torna a parlare della bufera medatica che ha investito lei e le sue ormai ex amiche Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Se la prima non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo l'ospitata a Chi l'ha visto - dove, a conti fatti, non ha parlato - e la seconda sarà ospite della puntata di mercoledì 5 giugno di Live - Non è la d'Urso, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto Instagram per raccontare nuovamente la sua ...

ELIANA MICHELAZZO - lo sfogo nella notte contro Donna Pamela : "Hai minacciato di morire con le gocce" : Le due ex agenti di Pamela Prati continuano ad accusarsi a vicenda. Sembrano molto lontani i tempi della loro grande...

ELIANA MICHELAZZO - sfogo notturno e dettagli torbidi : "Pamela - sei pure ladra. Morire con le gocce..." : Finisce a stracci in faccia l'amicizia tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le due ex manager di Pamela Prati, coinvolte pesantemente nello scandalo Mark Caltagirone, si sfoga di notte su Instagram contro "l'altra" Pamela, da cui secondo Dagospia era unita da un rapporto sentimentale più prof

ELIANA Michelazzo/ Selvaggia Roma al suo fianco : 'Ora mangia un po' di più...' : Eliana Michelazzo, come sta? Dopo il caso Pamela Prati, Selvaggia Roma rimane al suo fianco e continua a supportarla. Il web approva

Pamela Prati - ELIANA MICHELAZZO e Pamela Perricciolo - si mette male. Così Floriana Pellino può rovinarle : Si chiama Flora Pellino la donna che può rovinare definitivamente Pamela Prati e le sue due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le tre protagoniste coinvolte nello scandalo Mark Caltagirone. Come riporta Giuseppe Candela per Dagospia, la bella influencer si sarebbe recata alla Polizia

Pamela Prati - ELIANA MICHELAZZO si sfoga su Instagram : «Ho paura» : Eliana Michelazzo si lascia andare all'ennesimo sfogo sui social dopo la vicenda sul finto matrimonio di Pamela Prati. L'ex manager della showgirl ha rivelato come sono andate le cose in...

ELIANA MICHELAZZO e il caso Pamela Prati - lo sfogo su Instagram : «Ho paura» : Eliana Michelazzo si lascia andare all'ennesimo sfogo sui social dopo la vicenda sul finto matrimonio di Pamela Prati. L'ex manager della showgirl ha rivelato come sono andate le cose in...

ELIANA MICHELAZZO - il duro sfogo nella notte : 'Dovevo dire cavolate - ora ho paura' : Si continua a parlare del caso Prati e del finto matrimonio che ha tenuto banco per intere settimane sul web e sui social, diventando uno degli argomenti più discussi. Eliana Michelazzo è stata la prima a svuotare il sacco e a raccontare tutta la verità su questo finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone che in realtà non esiste. L'agente della Prati, dopo aver svelato tutti gli altarini in varie interviste rilasciate ai programmi ...