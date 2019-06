Elenoire Casalegno innamorata | chi è il suo nuovo fidanzato

caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 giugno 2019)di. Dopo la fine del suo matrimonio con il manager Sebastiano Lombardi e la rottura della relazione con l’imprenditore Marcello Corso, arrivata lo scorso ottobre, la conduttrice e showgirl 43enne ritrova il sorriso accanto ad un uomo di nome Andrea, estraneo al mondo dello spettacolo. A pizzicare insieme la nuova coppia è stato il settimanale ‘Chi’, che nel numero in edicola questa settimana pubblica un servizio fotografico realizzato in occasione della festa di compleanno della bella. I due, sorpresi da “Chi”, si frequenterebbero in gran segreto da oltre un mese e hanno ufficializzato la love story durante il party dell’ex gieffina in versione Vip. Party organizzato da Swami, la figlia cheha avuto 19 anni fa dalla lunga e importante relazione con il deejay Ringo e con cui ha da sempre un ottimo rapporto, fatto di intesa ...

