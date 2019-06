Edison – L’uomo che illuminò il mondo | il trailer in esclusiva

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “Ho talmente tante idee che mi servirebbero dodici vite per realizzarle”. La frase d’apertura deldicheil, che Wired pubblica in, sintetizza la forza d’urto di un personaggio rivoluzionario. Eppure la vita di Thomas Alva(interpretato da Benedict Cumberbatch) non fu per nulla semplice, troppo avanti per il suo tempo e perennemente incontentabile, nonostante le tante invenzioni con le quali ha cambiato il. Ossessionato dalle sue intuizioni, il mago di Menlo Park (non la sede di Facebook ma la cittadina del New Jersey dove risiedeva) fu il protagonista di una competizione epica quanto spietata con il rivale George Westinghouse (Michael Shannon). A loro si deve la celebre guerra della corrente (The Current War è il titolo originale del film), con la contrapposizione tra due sistemi elettrici (corrente continua ...

