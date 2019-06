Ecco come le Ong provano a sfidare il governo sui migranti

«X Factor 13» : Ecco come assistere alle Audizioni a Torino : X Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaLa ricerca della nuova voce della canzone italiana è appena iniziata. Dopo l’ultimo casting di Milano, la tredicesima edizione di X Factor entra nel vivo e si prepara alla prima ...

Il risparmio dati è arrivato su Instagram per Android : Ecco come funziona : Da oggi Instagram per Android permette di tenere a bada il consumo di dati mobili grazie ad una nuova voce dedicata nelle Impostazioni. L'articolo Il risparmio dati è arrivato su Instagram per Android: ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Il tachimetro è arrivato in Google Maps : Ecco come averlo subito - anche in Italia : Google Maps da oggi può vantare un'altra apprezzatissima funzionalità utile mentre si è alla guida, che si va ad aggiungere agli autovelox e alle segnalazioni di autovelox, incidenti e rallentamenti già disponibili. L'articolo Il tachimetro è arrivato in Google Maps: ecco come averlo subito, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Maria De Filippi è pronta a lanciare un nuovo programma : Ecco chi ha scelto come conduttrici : FQ Magazine The Voice 2019, Simona Ventura prova a rianimare un format morto ma (purtroppo) non ci riesce: arrivederci, a mai più La Fascino di Maria De Filippi è pronta a lanciare un nuovo programma televisivo che affiancherà i numerosi titoli di successo in onda su Canale 5. Qualche mese fa su WittyTv, sito della società della conduttrice, era comparso ...

Call of Duty Modern Warfare e il cross play - Ecco come funzionerà : Si appresta a cavalcare la cresta dell'onda Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della saga sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward che per la fine del 2019 hanno preparato i propri personalissimi fuochi d'artificio videoludici. Un passo indietro quello compiuto dallo studio di sviluppo, che, come si evince dall'assenza di un numero ad accompagnare il nome del gioco, vuole riportare la saga ai propri fasti e soprattutto con i piedi ...

Ecco come salvare il gatto di Schrödinger : (foto: Getty Images) Sapere in anticipo se il gatto di Schrödinger sta per morire è possibile? È quello che ha provato a fare (anche se ovviamente con gli atomi e non su un vero gatto) un gruppo di fisici, coordinati dalla Yale University. I ricercatori hanno dimostrato che è possibile anticipare e prevedere un salto quantico da uno stato fisico a un altro in un particolare atomo superconduttore. Lo studio è in linea con attuali teorie ...

Le unghie indicano la tua salute - Ecco come leggerle e curarle : Forse non lo sai, ma le unghie rivelano molto più di quel che immagini sulla nostra salute. Sfoggiare delle belle mani non significa solo essere curati, ma anche e soprattutto sani e forti. In condizioni ideali, le unghie sane hanno un aspetto roseo, una superficie levigata e uniforme e sono resistenti. Deve inoltre distinguersi visibilmente una parte libera verso la fine del polpastrello, bianca e compatta. Se ...

Uomini e Donne - Alessio Campoli replica alle accuse : "Ora basta! Ecco come stanno le cose tra me e Angela" : Il corteggiatore si difende da chi accusa lui e la Nasti di essersi conosciuti prima del dating show.

Marco Carta - parla l’addetto alla sicurezza della Rinascente : “Ecco come sono andate le cose” : FQ Magazine Marco Carta, il cantante fuori dal Tribunale: “Se è stata la signora di 53 anni che era con me? Non si può dire. Chi fa la spia non è figlio di Maria” L’arresto di Marco Carta non è stato convalidato, ma lui resta indagato per furto aggravato in concorso: il processo è stato fissato a settembre. È la decisione che il giudice di ...

Ecco come bloccare i servizi a sovrapprezzo con Iliad : Anche Iliad permette ai propri clienti di avere un controllo sui servizi a sovrapprezzo, così da evitare brutte sorprese. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco come bloccare i servizi a sovrapprezzo con Iliad proviene da TuttoAndroid.

Champions League - le fasce del sorteggio : Ecco come saranno “posizionate” le italiane : Champions League, il 30 agosto a Montecarlo andrà in scena il sorteggio dei gironi con 4 italiane in lizza La vittoria del Liverpool questa sera nella finale di Champions League contro il Tottenham ha definito ulteriormente le fasce della prossima edizione, pronta a partire già tra poche settimane. Per quanto riguarda le squadre italiane, la Juventus sarà chiaramente in prima fascia, il Napoli in seconda e l’Inter in terza assieme al ...

Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana : Ecco come venne accolta e cosa accade oggi - tra polemiche e commedie all’italiana : Era il 2 giugno 1946 quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e Repubblica. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, ...

Ecco perché non è vero che - come dice Salvini - "gli immigrati hanno il record di scabbia e Tbc" : Così i dati del Centro europeo per prevenzione e controllo delle malattie e l'Istituto superiore di sanità smentiscono il vicepremier, che lo aveva affermato replicando al direttore della pediatria di urgenza del Sant’Orsola di Bologna secondo cui certe malattie "non sono...

Dieta spartana per dimagrire e tonificare i muscoli : Ecco come : La Dieta spartana è una Dieta ideale per chi pratica sport e vuole migliorare la muscolatura del corpo. E’ nota anche come Dieta del Guerriero