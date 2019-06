E se i Gilet gialli avessero ragione?

Flop dei Gilet gialli alle urne in Francia. Non raggiungono l'1% : Il movimento dei gilet gialli che per mesi ha tenuto apparentemente in scacco la Francia e la presidenza di Emmanuel Macron, non è riuscito a tradurre le contestazioni di piazza in consenso elettorale, raccogliendo con le due liste che ad esso si sono ispirate meno dell’uno per cento dei voti. Lo sottolinea Le Figaro.La lista ‘alleanza gialla’, guidata dal cantante Francis Lalanne, ha raccolto circa lo 0,54% dei ...

Gilet gialli - portavoce : ‘Contro di noi repressione di Stato. Ue? Inutile - vantaggi solo a Berlino. Noi stiamo con Italia e Grecia’ : La prima protesta in Francia è stata sei mesi fa e da quel giorno non hanno mai smesso. Ogni sabato i Gilet gialli manifestano contro il governo di Emmanuel Macron: se all’inizio chiedevano lo stop all’aumento del prezzo della benzina (e hanno vinto), ora vogliono la redistribuzione delle ricchezze e referendum di iniziativa popolare. Alla vigilia del voto per le Europee e nel momento di minore partecipazione ai cortei, il portavoce François ...

Tra lepenisti e Gilet gialli la maledizione dell'Eliseo colpisce anche Macron : L’ultimo, anzi l’ennesimo, scontro con Marine Le Pen alle Europee di domenica prossima dovrebbe vederlo vincente, seppure di stretta misura (22,5% vs 22% dei consensi stando agli ultimissimi sondaggi) e questo, almeno, lo metterà al riparo dall’ondata di critiche che la signora della destra francese gli scarica addosso da settimane (anche dal palco milanese di sabato scorso): “Se monsieur le président prende ...

SPY FINANZA/ Le finte "destabilizzazioni" che passano da Gilet gialli e M5s : I gilet gialli sono serviti alla fine ad aiutare Macron. E anche in Italia le forze anti-sistema sembrano poi finire per sorreggerlo

L’atto 26 dei Gilet gialli - cresce la tensione in Francia : L'articolo L’atto 26 dei gilet gialli, cresce la tensione in Francia proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Tolosa - liberati gli ostaggi e arrestato sequestratore/ 'Miliziano dei Gilet gialli' : Presa d'ostaggi a Tolosa, liberate le donne sequestrate e arrestato l'assalitore: si tratta di un 17enne, proclamatosi 'braccio armato dei gilet gialli'.

TOLOSA - 17ENNE CON 3 DONNE OSTAGGIO/ Spari a polizia "io braccio armato Gilet Gialli" : TOLOSA, 5 persone OSTAGGIO di un 17ENNE armato: scartata ipotesi terrorismo, Spari alla polizia. 'Sono il braccio armato dei Gilet Gialli'

Tolosa - 17enne prende 4 donne in ostaggio in una tabaccheria : 'Sono il braccio armato dei Gilet gialli' : Un diciassettenne si è asserragliato in un bar di Blagnac, vicino a Tolosa , prendendo cinque persone in ostaggio. Il ragazzo, il cui nome è Yanis, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe aperto due ...

Francia - 17enne sequestra 4 donne in un bar e spara alla polizia. «Sono il braccio armato dei Gilet gialli». Liberato un ostaggio. : Un ragazzo di 17 anni sì è asserragliato in una rivendita di giornali e tabacchi a Tolosa in Francia. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano Le Figaro, ha sparato...

Francia - 17enne sequestra 4 donne in un bar e spara alla polizia. «Sono il braccio armato dei Gilet gialli». Una è stata liberata : Un ragazzo di 17 anni sì è asserragliato in una rivendita di giornali e tabacchi a Tolosa in Francia. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano Le Figaro, ha sparato...

Francia - 17enne sequestra 4 donne in un bar e spara alla polizia. «Sono il braccio armato dei Gilet gialli» : Un ragazzo di 17 anni sì è asserragliato in una rivendita di giornali e tabacchi a Tolosa in Francia. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano Le Figaro, ha sparato...

Francia - 17enne sequestra 4 donne in un bar e spara alla polizia. «Sono il braccio armato dei Gilet gialli» : Un ragazzo di 17 anni sì è asserragliato in una rivendita di giornali e tabacchi a Tolosa in Francia. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano Le Figaro, ha sparato...

Francia - 17enne prende quattro donne in ostaggio in una tabaccheria vicino a Tolosa : "Sono il braccio armato dei Gilet gialli" : Il giovane indossa un casco, equipaggiato con una telecamera GoPro. Dopo alcune ore, un ostaggio è stato rilasciato. L'uomo avrebbe sparato contro la polizia che al momento esclude l'ipotesi terrrorismo

Francia - da Macron sgravi per le famiglie senza cedere ai Gilet gialli : stata una doverosa correzione di rotta. Gli obiettivi finali, però, non cambiano. Le riforme varate il 25 aprile da Emmanuel Macron confermano l'orientamento del presidente. Sono scomparsi i toni da '...