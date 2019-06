È scontro sul San Paolo tra De Luca e de Magistris

scontro Macron-Uefa sulla Super Champions : «Sostengo in pieno il presidente della federcalcio francese contro la riforma della Champions League. Dobbiamo difendere i nostri club. Non possiamo sacrificare il nostro modello a beneficio di pochi». Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si schiera in modo netto nella disputa sul futuro della principale coppa europea, intervenendo a sorpresa sul tema nel corso […] L'articolo Scontro Macron-Uefa sulla Super Champions è stato ...

scontro Macron-Uefa sulla SuperChampions : «La politica non interferisca» : «Sostengo in pieno il presidente della federcalcio francese contro la riforma della Champions League. Dobbiamo difendere i nostri club. Non possiamo sacrificare il nostro modello a beneficio di pochi». Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si schiera in modo netto nella disputa sul futuro della principale coppa europea, intervenendo a sorpresa sul tema nel corso […] L'articolo Scontro Macron-Uefa sulla SuperChampions: «La politica ...

scontro sullo sblocca cantieri. Toninelli : "Lega cerca pretesto per far cadere il governo". Salvini nega : Continua lo Scontro tra Lega e 5 stelle sullo sblocca cantieri, con la Lega che non arretra sullo stop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa ...

Governo - la tregua non dura neanche un’ora : scontro e niente intesa sullo Sblocca cantieri : La tregua nel Governo dura meno di un'ora: dopo l'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e le conseguenti rassicurazioni - seppur a precise condizioni - dei due vice, arriva un nuovo scontro nell'esecutivo. Nessuna intesa, infatti, sul decreto Sblocca cantieri e sul rinvio di due anni al codice degli appalti proposto dalla Lega.

Incidente sulla Sp 18 a Santa Croce Camerina : scontro tra 2 auto : Incidente stradale sulla Sp 18 a Santa Croce Camerina nei pressi dell’uscita Per Vittoria. Lo scontro fronte laterale tra una Bmw e una Nissan Micra

scontro sul 2 giugno - Fico : «Lo dedico a rom e migranti» E Salvini : «Per me è la festa degli italiani»|Video|Foto : Il presidente della Camera e il tema dell’inclusione, scelto per la sfilata di quest’anno. La risposta del leader della Lega: «Le sue parole mi fanno girare le scatole, come a tanti italiani. Io la dedico all’Italia e alle nostre donne e uomini in divisa»

Governo - l’ultima mediazione Conte. E’ scontro sulla lettera a Bruxelles : Il premier Giuseppe Conte parla di "scorie della campagna elettorale che vanno smaltite" ma la tensione nella maggioranza e nel Governo non accenna a diminuire all'indomani dell'esito delle Europee. E allora il presidente del Consiglio, nell'annunciare un vertice lunedi', sembra fissare un 'timing' ben preciso. Un'ultima mediazione: se nel giro di pochi giorni le fibrillazioni non dovessero cessare e gli strappi e le fughe in avanti non ...

Verona - incidente sull’A22 : scontro con un tir - automobilista resta incastrato e muore : Un 51enne di Mantova è morto in un incidente avvenuto venerdì mattina in A22 fra Verona Nord e Affi. L'urto è avvenuto sulla corsia Nord dove, a seguito di un tamponamento tra un’auto in transito e un autoarticolato in sosta su una piazzola dedicata, è rimasto incastrato all'interno della macchina l'automobilista.

Sullo sgombero del campo rom di Giugliano scontro tra Salvini e l'ala 'sinistra' dei 5 stelle : Lo sgombero del campo rom di Giugliano, comune in provincia di Napoli, dà il via allo scontro tra la sinistra dei cinque stelle e Matteo Salvini.In mattinata la deputata Gilda Sportiello ha portato il caso a Montecitorio, rivolgendo un’interpellanza al ministero dell’Interno che ha risposto per il tramite del sottosegretario Carlo Sibilia. La parlamentare, esponente dell’ala fichiana, si è detta solo “in ...

Ungheria : scontro tra barche sul Danubio - almeno 7 morti e numerosi dispersi [GALLERY] : Un’imbarcazione con a bordo turisti è affondata nel Danubio, dopo essersi scontrata con un’altra barca all’altezza del palazzo del Parlamento a Budapest: almeno 7 persone sono morte. Secondo i media locali 19 persone sono ancora disperse. A bordo erano presenti 33 turisti sudcoreani più due membri dell’equipaggio. Sono proseguite tutta la notte le ricerche dei dispersi, complicate dal maltempo e dalla forte corrente del ...

Budapest - scontro tra barche di turisti sul Danubio : almeno 7 morti e 20 dispersi : La tragedia nella tarda serata di mercoledì lungo le rive del Danubio, nella capitale ungherese. Una imbarcazione ormeggiata, per motivi ancora tutti da accertare, è stata colpita da un’altra nave turistica e si è rovesciata. A bordo si trovavano 35 persone, tra passeggeri e personale, la maggior parte delle quali è finita improvvisamente in acqua. Il bilancio della sciagura è gravissimo: si parla di almeno sette morti già accertati ...

Lo scontro tra Lega e M5s sul caso Rixi : "Se condannato deve lasciare". È già partito il fuoco di fila per chiedere le dimissioni di Rixi, qualora il sottosegretario leghista ai Trasporti dovesse essere condannato giovedì pomeriggio nel processo sulle 'spese pazze' in Liguria. Una linea oltranzista rilanciata da Di Battista, il sottosegretario Buffagni, dal senatore Paragone ma anche Di Maio ieri ha chiarito che la posizione del Movimento sarà quella espressa sul caso Siri. "Siamo ...

"Fu il figlio di Ciontoli a sparare". scontro tra testimoni sul caso Vannini : Ancora novità sul caso Vannini. Il brigadiere Amadori è stato convocato in Procura a Civitavecchia sulla morte del 20enne ucciso nel 2015 a Ladispoli, a casa della fidanzata, da un proiettile sparato - secondo la sentenza d’appello - dal suocero Antonio Ciontoli, condannato a cinque anni di carcere per omicidio colposo. Facciamo un passo indietro: al programma Le Iene, Vannicola ha dichiarato che Roberto Izzo, ex ...

De Luca-Salvini - è scontro totale sul Cardarelli : scoppia la guerra delle lenzuola : De Luca furioso, Salvini lancia l'aiuto-provocazione delle lenzuola della protezione civile, la Regione risponde 'no graziè e il Cardarelli intanto torna alla normalità. Lo...