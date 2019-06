Durante l' interrogatorio il pusher salta da finestra e fugge

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Accusato di stupro di gruppo, lo spacciatore gabonese ha approfittato di unaaperta nella stanza della questura in cui stava subendo l'to di sotto, dopo un volo di 5 metri, è fuggito facendo perdere le proprie tracce Federico Garau  Luoghi: Torino

giornalesm : Torino, durante un interrogatorio pusher salta da finestra e fugge - - durante_g : RT @FQLive: #ULTIMORA MAGISTRATI INDAGATI, EX CONSIGLIERE CSM SPINA A PERUGIA PER INTERROGATORIO - Rainbow_Uapa : RT @DiReddito: Presidente #Conte, Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà e sarà usata contro di lei in tribun… -