Dopo lo stallo | ecco la collaborazione I leghisti | Lo ha voluto Salvini

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Sono ore delicate e di trattativegiorni di paralisi. “Stiamo tirando un respiro di sollievo”, dice con viso tirato un deputato M5s che si aggira nei corridoi quasi deserti di Montecitorio. La paura del voto anticipato, che ha fatto capolino tra i parlamentari, è stata messa da parte: “Per fortuna, qui a casa non ci voleva andare nessuno. Né noi della maggioranza né quelli degli altri partiti”, è il motivetto più gettonato. In Transatlantico si respira un’aria nuova, i deputati sembrano tutti collaboratori, anche se nei fatti ancora un accordo sul decreto Crescita non c’è. È stato trovato invece sullo Sblocca cantieri in discussione al Senato. “Un passo alla volta. I postumi della campagna elettorale pare siano stati superati. Oggi ci sono questi due decreti fondamentali e ci si è ...

