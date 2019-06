Dopo il maltempo arriva il caldo | corsa per salvare le semine | un mese di ritardo

Sole e caldo - Dopo il maltempo a Milano sboccia la primavera. FOTO : Sole e caldo, dopo il maltempo a Milano sboccia la primavera. FOTO dopo una prima parte di primavera piovosa e fredda, nel capoluogo lombardo temperature in rialzo e scene quasi estive. Turisti e milanesi si sono riversati nel parco Sempione e negli altri spazi di verde cittadini Parole chiave: ...

Maltempo : Zaia fa il punto sul Dopo Vaia - 420 cantieri per 235 mln di euro (2) : (AdnKronos) - E’ stato previsto, infatti, di utilizzare i detriti che saranno recuperati per realizzare un terrapieno ed una pista ciclopedonale intorno al torrente Cordevole. “In questo modo l’arginatura permetterà anche un utilizzo del materiale e saranno evitati trasporti inutili su un territorio

Maltempo : Zaia fa il punto sul Dopo Vaia - 420 cantieri per 235 mln di euro : Vnezia, 17 mag. (AdnKronos) - “Abbiamo trovato una soluzione per tutti, ora dobbiamo darci tutti una mano”. Lo ha affermato oggi il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che oggi, nella sua veste di Commissario delegato per i primi interventi legati al Maltempo dell’autunno scorso, ha fatto il p

Maltempo - dall’Europa 277 milioni a Italia Dopo danni in autunno : La Commissione europea ha proposto di stanziare 277,2 milioni di euro del Fondo Ue di solidarieta' per sostenere l'Italia e aiutarla a riparare i danni causati dal Maltempo che ha devastato la Penisola nell'autunno scorso. La proposta riguarda i danni subiti da 15 regioni, dal nord al sud Italia, e dovra' ora essere approvata dal Parlamento europeo e dagli Stati membri.

Maltempo Trentino : opportunità di lavoro per la sistemazione dei sentieri Dopo i danni della tempesta “Vaia” : In Trentino, per il ripristino e la sistemazione della rete sentieristica danneggiata dalla calamità dell’ottobre 2018, la tempesta “Vaia”, saranno assunti, in deroga al criterio dell’età minima stabilito per le assunzioni stagionali nel “Progettone”, disoccupati iscritti alle liste di collocamento o lavoratori autonomi non iscritti alla relativa gestione previdenziale che percepiscono un reddito presunto inferiore ai 4.800 euro ...

Maltempo Rimini : emessa ordinanza di sicurezza Dopo l’allerta : Alla luce dell’allerta meteo rossa per criticita’ idraulica in vigore da oggi e per tutta la giornata di domani emanata dalla Protezione Civile ell’Emilia-Romagna e dall’Arpae, il Comune di Rimini ha disposto, con una ordinanza contingibile e urgente valida per tutta la durata dell’allerta, il divieto di transito nelle adiacenze del fiume Marecchia. Nel dettaglio, spiega una nota, e’ stato disposto il divieto ...

Maltempo Lombardia : riaperta la statale dello Spluga chiusa Dopo bufera di neve : Anas rende noto che è stata riaperta al traffico stamattina, con il ritorno del sole, la SS36 dello Spluga chiusa ieri per un tratto di circa 10 km sino a Madesimo (Sondrio) per una bufera di neve e vento. L'articolo Maltempo Lombardia: riaperta la statale dello Spluga chiusa dopo bufera di neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : riaperto sottopasso in via Appia nuova Dopo l’allagamento : Il sottopasso di via Appia è stato appena riaperto. Era stato chiuso dopo interventi del VII gruppo Tuscolano alle ore 10 di questa mattina a causa di un allagamento dovuto al Maltempo. L'articolo Maltempo Roma: riaperto sottopasso in via Appia nuova dopo l’allagamento sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Anas - domani avvio messa in sicurezza statale 36 Dopo frana Lecco (2) : (AdnKronos) - Le attività saranno svolte compatibilmente con un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Durante l’incontro che si è svolto in prefettura di Lecco, cui hanno partecipato gli enti territoriali e le forze dell'ordine, è stata prospettata la possibilità di riaprire al traffi

Maltempo : Anas - domani avvio messa in sicurezza statale 36 Dopo frana Lecco : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Le indagini di questa mattina sulla pendice di Lierna (Lecco) tramite ispezione dei rocciatori, sorvolo dell’area con elicottero e drone, hanno consentito ai geologi e ai tecnici Anas di individuare la nicchia di distacco dei blocchi di roccia a oltre 200 metri di altez

Meteo - Dopo il 25 aprile torna il maltempo : nel weekend in arrivo pioggia e freddo : dopo i 30 gradi del ponte del 25 aprile, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà pioggia e freddo già a partire da venerdì 26 aprile, a rischio soprattutto le regioni del Centro-Nord, dove potrebbero esserci nubifragi. Migliore la situazione del Meteo al Sud. Ci sarà un generale calo delle temperature a causa dell'ingresso di un flusso di aria gelida proveniente dal Nord Europa. Proprio venerdì ci sarà un peggioramento delle ...

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “La pioggia salva i campi Dopo la siccità” : L’arrivo del Maltempo salva le campagne dalla siccità, dopo che le precipitazioni sono praticamente dimezzate al nord (-50%) nel primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr, dalla quale si evidenzia che l’allerta della protezione civile è scattata proprio nelle regioni dove è più pesante il deficit idrico. In queste ...

METEO ITALIA - Dopo PASQUETTA ancora MALTEMPO al NORD - piogge diffuse e NEVE sulle Alpi : Roma - METEO, TENDENZA Dopo PASQUETTA: la presenza di una profonda saccatura atlantica con annessa circolazione depressionaria al suolo sull'Ovest Europa, condizionerà il tempo subito Dopo la PASQUETTA sul nostro Paese, in particolare sulle regioni settentrionali della Penisola; instabilità atmosferica anche su buona parte delle regioni centrali (specie del versante tirrenico). Situazione che andrà invece gradualmente ...