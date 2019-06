Dopo il caso del furto | Marco Carta si consola col fidanzato

Fnsi Dopo l'inchiesta di Repubblica sul caso Roma : intollerabile clima d'odio verso i giornalisti : Il segretario Lorusso incontra Carlo Bonini e Marco Mensurati autori dell'articolo. La solidarietà dell'Ordine nazionale

Trovata morta in casa - Dopo 3 anni svolta nel caso di Marianna Greco : indagato il marito : La famiglia della giovane di Novoli (Lecce) non aveva mai creduto all’ipotesi del suicidio e ha lottato per la riapertura...

Eliana Michelazzo - Verissimo e la durissima replica sul caso Pamela Prati : Dopo la D'Urso - nuovo scossone : Non si placa il Prati-gate. Ieri Eliana Michelazzo è stata ospite di Barbara D'Urso ma ha detto qualche parola di troppo. “Tengo a precisare", dice l'ormai ex agente di Pamela Prati, "che l’accordo di riservatezza, firmato con Pamela Prati e Pamela Perricciolo, è nato ed stato proposto da me per tut

Caso Pamela Prati - tutte le reazioni Dopo la confessione di Eliana Michelazzo : da Rosa Perrotta a Federico Mastrostefano : La lunga intervista/confessione di Eliana Michelazzo a Live Non è la d'Urso ha puntualmente scatenato l'ondata di reazioni social da parte di volti noti del piccolo schermo. Rosa Perrotta, Karina Cascella, persino Costantino della Gherardesca e Federico Mastrostefano (l'ex tronista corteggiato proprio dalla Perricciolo nel 2008 a Uomini e Donne).Rosa si è affidata a un lungo intervento parlato sul suo profilo instagram: Con tutta la buona ...

Rifiuti - Dopo il caso fanghi è il turno di sfalci e potature. Cosa ne pensano i cinquestelle? : dopo i fanghi da depurazione anche gli sfalci e le potature. Ma andiamo con ordine. Già più volte ci siamo occupati dei fanghi di depurazione contaminati utilizzati in agricoltura che, con una inopinata aggiunta al decreto Genova di ottobre-novembre 2018, e in totale contrasto con la posizione assunta dai 5stelle prima di andare al governo con la Lega, sono stati legittimati anche quando contengono sostanze tipicamente industriali e pericolose ...

Caso Huawei - anche la giapponese Panasonic ferma le forniture Dopo il bando imposto dagli Usa : Il dipartimento del Commercio americano sostiene che l'azienda cinese sia coinvolta in attività contrarie alla sicurezza nazionale

Dopo lo scherzo di ‘Coincidance’ Monina e Pinuccio di Striscia insieme per il caso Salzano : "Terzo matrimonio in arrivo per Salzano", con questo annuncio ufficiale ieri sera a Striscia la Notizia l'inviato pugliese Pinuccio ha voluto riaccendere i riflettori sugli strani meccanismi che portano alcuni artisti italiani (sempre gli stessi, guarda caso) a prendere parte ad eventi diversi ma legati tra loro. L'anello di congiunzione sembra essere sempre lo stesso ovvero Salzano e la galassia F&P Group, società leader nel booking e ...

Eliana Michelazzo - dramma Dopo il caso Prati. Soccorsa in piena notte : "Condizioni critiche" : Non smette di avere nuovi risvolti la vicenda che ha avuto come protagonisti Pamela Prati e il presunto promesso sposo Mark Caltagirone. dopo la dichiarazione dell'agente della show girl Eliana Michelazzo riguardo all'inesistenza di Mark Caltagirone si iniziano a delineare i contorni della confusa

Caso Sea Watch - il comandante Dopo l'interrogatorio : "Rifarei tutto" : Mauro Indelicato Il comandante Arturo Centore all'uscita del tribunale di Agrigento Dura più di sette ore l'interrogatorio dei magistrati di Agrigento al comandante Arturo Centore, unico indagato per il Caso che riguarda la nave Sea Watch 3: "Rifarei tutto" risponde il comandante all'uscita del tribunale della città siciliana Arturo Centore si presenta puntuale negli uffici di via Mazzini del tribunale di Agrigento: ...

40 persone sono indagate Dopo la morte di una donna per un presunto caso di “mucca pazza” a Ravenna : 40 persone – tra medici e infermieri – sono state indagate a Ravenna dopo che una donna di 59 anni è morta per un presunto caso di “mucca pazza”. Inizialmente i medici avevano diagnosticato alla donna una polmonite, ma in

Michael Weatherly “ha commesso un errore” ma Bull 4 non si tocca : i motivi del contestato rinnovo Dopo il caso molestie : L'ammissione che Michael Weatherly abbia sbagliato nei confronti della sua co-star Eliza Dushku non mette a rischio la produzione di Bull 4: CBS ha preso posizione commentando il contestato rinnovo del procedural dopo le polemiche per la conferma della serie a fronte del caso esploso quest'anno. La numero uno di CBS ha difeso la decisione di confermare Michael Weatherly nella quarta stagione della serie nonostante le accuse di molestie ...

Virus WhatsApp in foto del buongiorno e buonanotte? Bufala in rispolvero Dopo il caso spyware : C'è chi vede Virus WhatsApp dappertutto, in questo momento. Nella giornata di ieri abbiamo approfondito un reale allarme partito dagli stessi esperti dell'applicazione di messaggistica che hanno dovuto ammettere la pericolosità di uno spyware per il loro servizio. Dalla realtà alla finzione tuttavia, visto che una già nota catena sull'app oggi invece allarma gli utenti riguardo la condivisione di immagini ma la notizia è del tutto falsa e ...

Caso Palermo - le reazioni Dopo la retrocessione : le dichiarazioni di Balata e deputato del Partito democratico Miceli : “Quando sta accadendo in queste ore a Palermo e al Palermo calcio rappresenta una vera e propria vergogna sportiva. Come puo’ il Governo consentire che lo sport diventi terreno di forzature giudiziarie che rischiano di ledere irrimediabilmente l’immagine dello sport, della citta’ di Palermo e del Palermo calcio? Intervenga”. Sono le dichiarazioni del deputato del Partito democratico e segretario del Pd ...