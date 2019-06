Donna trovata morta con ferita alla testa | figlia irreperibile | si indaga

Pavia - trovata morta strangolata nella villa : Donna di 26 anni non rispondeva al telefono : Una cubana di 26 anni è stata trovata morta oggi pomeriggio in una villa di Borgarello ( Pavia). Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, giunti sul posto, si tratta di un omicidio. La...

Roma - in un video l’aggressione alla Donna trovata morta il 2 maggio a Ponte Sisto : Gli ultimi istanti di vita di Imen Chatbouri immortalati in un video. Una telecamera di videosorveglianza riprende l’aggressore dell’ex atleta tunisina, trovata morta il 2 maggio sulla banchina del Tevere, mentre attraversa la strada su Lungotevere, si ferma un attimo vicino a un’auto in sosta e poi si dirige verso la vittima, appoggiata con i gomiti al parapetto del Lungotevere. Proprio in quegli istanti l’ex atleta ...

Palermo : Donna trovata morta in strada - sentito il convivente : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Una donna polacca di 45 anni è stata trovata morta questa notte in via Settembrini, a Palermo. A dare l'allarme alla polizia, intorno alle 3 del mattino, sono stati alcuni vicini che hanno visto il corpo riverso in strada. La donna era a pochi metri dalla sua abitazion

Donna trovata sgozzata in casa a Piacenza - rintracciati in A4 il marito e i figli piccoli : I piccoli di 2 e 5 anni stanno bene. Erano in Veneto, in viaggio col padre. Sono stati rintracciati e sono stati fermati su un'area di servizio dell'autostrada A4 in provincia di Treviso. Non avrebbe detto nulla in merito alla morte della moglie. Ora è a disposizione degli inquirenti piacentini per chiarire la sua posizione in merito al decesso.Continua a leggere

Piacenza - Donna trovata morta in casa con ferite al collo : suo marito è irrintracciabile : Una macabra scoperta è stata fatta questa mattina in una abitazione di Borgonovo, piccolo paese in provincia di Piacenza, dove una donna marocchina di 45 anni, Damia El Assali, è stata trovata senza vita. La stessa presentava delle profonde ferite alla gola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti in qualche modo ad entrare in casa, visto che non rispondeva nessuno. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni colleghi di ...

Roma - Donna trovata morta col volto tumefatto : di Silvia Mancinelli E' stata trovata a terra, sotto al Ponte Sisto, con il volto tumefatto. La vittima sarebbe una tunisina di 36 anni regolare in Italia a tempo indeterminato,morta da alcuni giorni ...

Ritrovata Silvia - la Donna che si era allontanata da Carpi : era in un boschetto a Suzzara : È stata Ritrovata in buone condizioni di salute Silvia Ceornodolea, la donna che si era allontanata da casa a Carpi (Modena) manifestando in un biglietto alla figlia il chiaro intento di non farvi più ritorno. La donna è stata rintracciata da carabinieri e vigili de fuoco vicino a un boschetto a Suzzara, nel Mantovano. Stando a quanto si apprende, la donna sarebbe in buone condizioni di salute.

Maltempo - trovata morta anche la seconda Donna dispersa a Savona : Sono stati trovati entrambi i corpi delle due donne disperse nel savonese. 'Drammatico epilogo per le operazioni nel torrente Letimbro, dove è stato individuato il corpo senza vita della seconda donna ...