Donald Trump smorza i toni | «Meghan Markle? Sta facendo un ottimo lavoro»

Paul Manafort - l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump - sarà trasferito nella nota prigione di Rikers Island - probabilmente in isolamento : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, sarà trasferito nella nota prigione di Rikers Island, probabilmente in isolamento. Lo scrive il New York Times citando diverse fonti. A marzo Manafort era stato condannato a sette anni e

Donald Trump e la cena di Stato a Buckingham Palace - : Francesca Rossi Donald e Melania Trump sono stati ospiti dell’esclusiva cena a Buckingham Palace, in cui si è riunita quasi tutta la royal family e la famiglia del presidente americano La sera del 3 giugno Buckingham Palace si è illuminata di sfarzo e mondanità durante la cena di Stato con cui la regina Elisabetta ha dato il benvenuto a Donald Trump e alla sua famiglia a Londra. Secondo quanto riportato dal sito Royal Central tra i ...

The Donald lattante e su un water dorato. A Londra scende in piazza il popolo anti Trump : Proteste di piazza al via stamattina nel centro di Londra contro Donald Trump e le sue politiche, nella seconda giornata della visita di Stato del presidente americano nel Regno Unito. I manifestanti, tenuti a distanza dalla polizia e finora invisibili dal corteo di Trump, stanno affluendo in Parliament Square di fronte a Westminster, dove già ha preso quota il pupazzo gonfiabile creato in occasione di una precedente missione di lavoro ...

Donald Trump in UK : "Il sindaco di Londra è uno sfigato" : Donald Trump ha deciso di scatenare la polemica ancora prima di atterrare a Londra. Pochi minuti prima del suo arrivo all'aeroporto Stansted, alle 10 di oggi, il Presidente degli USA ha voluto criticare in modo aperto e infantile il sindaco di Londra Sadiq Khan, molto critico nei suoi confronti in passato.In risposta ad una dichiarazione di Khan, che aveva invitato il Regno Unito a non srotolare i tappeti rossi per Trump, il ...

Donald Trump - scandalo a Londra : accolto con questo enorme fallo verde : Donald Trump è appena sbarcato a Londra per una visita di tre giorni in Gran Bretagna e tra i saluti rivolti al Presidente si è subito distinto quello dello studente ambientalista Ollie Nancarrow. Nancarrow, studente e imprenditore 18enne, ha disegnato su un prato nei pressi dell'aeroporto di Stanst

Donald Trump arriva a Londra e massacra il sindaco Sadiq Khan : "Perdente senza speranza" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato da poco a Londra, ma già prima di atterrare ha iniziato a far parlare di sé a suo modo. Via Twitter infatti se l'è presa con il sindaco di Londra Sadiq Khan, reo di essere stato "stupidamente cattivo sulla visita del presidente degli Stati Unit

Nuovo look per Donald Trump : per la prima volta appare senza ciuffo : E se Donald Trump volesse rinunciare a uno dei suoi tratti più distintivi? È questa la domanda che da stamattina circola sui social dopo che il presidente degli Stati Uniti è apparso, prima di partire per la Gran Bretagna, senza il suo caratteristico ciuffo biondo.Il tycoon era in Virginia, dove ha partecipato alla cerimonia funebre delle 12 vittime della sparatoria del 1 giugno. In quell’occasione Trump ha ...

Donald Trump a Londra apre la sua campagna elettorale : La visita nel Regno Unito serve al presidente degli Stati Uniti per acquisire visibilità in vista dell’annuncio della sua ricandidatura alla Casa Bianca. Leggi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva per una visita di stato nel Regno Unito : Mentre il Regno Unito si prepara per la visita di stato di tre giorni di Donald Trump che avverrà oggi, lunedì 3 giugno 2019, i commenti del presidente degli Stati Uniti stanno già suscitando scalpore. In un’intervista con The Sun, Trump ha dato la sua opinione riguardo politica britannica, appoggiando Boris Johnson nel suo tentativo di diventare il prossimo primo ministro del Regno Unito. “Mi è sempre piaciuto … è stato molto ...

Anche Stephen King guarda Chernobyl e lancia un paragone tra i protagonisti e Donald Trump : Sembra diventata una vera e propria ossessione la nuova serie tv Chernobyl. Il pubblico italiano si prepara al debutto previsto per il prossimo 10 giugno mentre negli Usa ormai sono pronti per il gran finale che potrebbe lasciare tutti con il fiato sospeso in previsione di una seconda stagione, almeno alla luce del successo ottenuto in Patria. Alla tentazione di guardare Chernobyl non ha resistito nemmeno Stephen King che non solo sembra essere ...

Kim Jong-un - l'ultimo orrore : fallisce con Donald Trump? Negoziatore giustiziato : Sarebbe stato giustiziato il Negoziatore Kim Hyok-chol, inviato speciale negli Stati Uniti in preparazione del vertice di Hanoi. Dopo il fallimento del vertice del 27 e 28 febbraio tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e quello americano Donald Trump, il regime avrebbe ammazzato il Negoziatore capo

La Corea del Nord ha giustiziato cinque negoziatori responsabili del fallito vertice di Hanoi con Donald Trump - dice il giornale sudcoreano Chosun Ilbo : Il giornale sudCoreano Chosun Ilbo scrive che la Corea del Nord ha giustiziato cinque funzionari responsabili del fallito vertice di Hanoi tra Kim Jong-un e Donald Trump, tra cui anche Kim Hyok Chol, il capo dei negoziatori NordCoreani. I cinque sarebbero stati uccisi

Meghan Markle non vedrà Donald Trump : lo aveva definito "misogino e controverso" : Tra il 3 e il 6 giugno il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump e sua moglie Melania sbarcheranno nel Regno Unito per una visita ufficiale. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la coppia pernotterà a Winfield House, residenza dell'ambasciatore Usa, e non a Buckingham Palace a causa di lavori di ristrutturazione.Chi non incontrerà sicuramente l'inquilino della Casa Bianca è Meghan Markle, sua connazionale che non ...

Giappone - Donald Trump arrivato a Tokyo per una visita di Stato : L'articolo Giappone, Donald Trump arrivato a Tokyo per una visita di Stato proviene da ILFOGLIETTONE.IT.