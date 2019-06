Davide Casaleggio si muove per il voto | caos nel M5s | perché Luigi Di Maio ha le ore

Davide Casaleggio - il responsabile del flop M5s alle Europee : come si è fatto fuori da solo : Il M5S ha conseguito il 17% alle consultazioni Europee non per colpa di Gigino, come vorrebbero farci credere, bensì proprio grazie a lui. Se non ci fosse stato Di Maio, sarebbe andata peggio. Se il suo ruolo fosse stato affidato al giramondo con lo zaino in spalla, il disoccupato felice, Alessandro

Luigi Di Maio - il siluro da Davide Casaleggio sul secondo mandato : il vicepremier prova a minimizzare : A pochissimi giorni dal voto, il proprietario del M5s, Davide Casaleggio, ha lanciato un messaggio che a molti è apparso come un avvertimento per Luigi Di Maio. Intervistato da Le Monde, Casaleggio ha rilanciato una vecchia regola grillina, che sembrava ormai passata in secondo piano tra le priorità

Conflitto d’interessi - Fattori (M5s) : “Valga anche per Davide Casaleggio - è il fondatore del nuovo movimento con Di Maio” : “La legge sul Conflitto d’interessi voluta dal M5s? Bisogna affrontare la questione non solo per chi ha giornali, ma anche per chi detiene piattaforme web. Noi abbiamo una piattaforma che decide le sorti del Parlamento, detenuta da una Srl privata. Questo Conflitto bisogna risolverlo, è una cosa seria”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Elena ...

Davide Casaleggio alza il ditino - la ridicola lezione a Matteo Salvini : "Prenda esempio da noi" : "Sulla questione morale gli altri partiti prendano esempio da noi". Durante il convegno E-commerce in Italia 2019, presentato alla Luiss e organizzato dalla Casaleggio Associati, Davide Casaleggio ha risposto così ai giornalisti sul caso di Armando Siri: "Bisogna segnare la differenza e saper dare l

Davide Casaleggio - la multa pagata in gran segreto al Garante della privacy : si auto-umiliano : Alla fine la Casaleggio & Co. in gran silenzio ha pagato la multa con la quale il Garante della privacy l'aveva punita per la scarsa trasparenza della piattaforma Rousseau, il sito usato dal M5s stelle per la gestione del refendum interni e soprattutto per la selezione dei candidati nelle varie torn