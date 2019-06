Daniele ‘Decibel’ Bellini vittima di rapina | i dettagli dell’accaduto

forzazzurri

(Di mercoledì 5 giugno 2019)Decibel– Sulle pagine de La Repubblica viene diffusa la notizia che lo speaker dello Stadio San Paolo“Decibel”è statoto.Decibel– Il reato è avvenuto questa notte a Via Posillipo e purtroppo si va ad aggiungere ad altre eventi simili che hanno coinvolto anche i calciatori del Napoli come Milik e Marek Hamsik. Itori anche in questo caso non si sono fatti scrupoli benché le vittime fossero accompagnate dai rispettivi familiari, in alcuni casi anche minorenni. I fatti riportati dal quotidiano: “Un’altrascuote il mondo del Calcio Napoli. Intorno all’una e mezza del mattino, in via Posillipo, duetori hanno affiancato l’auto del noto speaker della squadra,, detto Decibel. L’uomo era in compagnia della moglie e dei loro figli minorenni, ...

MarcoCerbone4 : Rapinato lo speaker del Napoli Daniele Bellini detto 'Decibel', in via Posillipo pistola puntata contro e un bottin… - corrmezzogiorno : #Napoli Rapina con pistola allo speaker del Napoli Daniele «Decibel» Bellini -