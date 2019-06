Daniel Craig operato dopo incidente Tre esplosioni sul set del film ' Bond 25'

Daniel Craig - infortunio sul set di James Bond : riprese cancellate : Daniel Craig, incidente in Giamaica sul set di James Bond. riprese sospese: l’infortunio e condizioni di salute dell’attore 51enne Daniel Craig è rimasto vittima di un infortunio durante le riprese del 25esimo film dedicato alla saga di James Bond. A renderlo noto il The Sun che, inoltre, fa sapere che le riprese in programma per […] L'articolo Daniel Craig, infortunio sul set di James Bond: riprese cancellate proviene da ...

Daniel Craig cade e si fa male sul set del nuovo James Bond : interrotte le riprese del film : Attimi di apprensione per Daniel Craig. L’attore inglese si è infortunato dopo una caduta durante le riprese di “Bond 25“, l’ultimo film della saga di James Bond dedicata al leggendario agente segreto britannico “007”. A dare la notizia è il tabloid britannico The Sun: Craig stava girando una scena d’azione sul set in Giamaica quando durante una corsa è scivolato e caduto, riportando un problema alla caviglia. ...

007 - Rami Malek sarà il nemico di James Bond (che è ancora Daniel Craig) : Daniel Craig sarà ancora James Bond. Bond 25 è il titolo provvisorio del nuovo film della saga 007. Arriva dalla Giamaica il lancio ufficiale della nuova avventura dell’agente segreto britannico che Craig aveva giurato di non interpretare mai più. Nell’attesa di sapere cosa l’avrà convinto, la conferma di Craig rischia di essere oscurata da un’altra grande novità. Rami Malek, Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, interpreterà il cattivo di ...

«Bond 25» : nel cast il villain Rami Malek contro l’agente 007 Daniel Craig : Dalla Giamaica a tutto il mondo: con un live streaming organizzato dalla Mgm (giovedì 25 aprile) sono stati svelati il cast e alcuni dettagli di Bond 25, il nuovo film del franchising dedicato all’agente segreto inventato dallo scrittore Ian Fleming. In particolare, è stato confermato Rami Malek nei panni del villain che darà del filo da torcere allo 007 Daniel Craig. La diretta è avvenuta dal Goldeneye, il resort ...