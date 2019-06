Dall’amore per gli animali all’ambulanza veterinaria, l’impresa di tre amici veneziani (Di mercoledì 5 giugno 2019) "Esiste una regola che governa la vita di ognuno di noi, secondo la quale tutto ciò che otteniamo è strettamente connesso a quanto diamo. Ci siamo impegnati tanto, lavorando tutti i giorni affinché il nostro progetto divenisse realtà. Abbiamo passato momenti di sconforto quando sembrava impossibile realizzarlo ma non abbiamo mai smesso di crederci e di lavorare per raggiungerlo", così tre amici veneziani raccontano il lavoro e la loro caparbietà grazie ai quali sono riusciti nell'intento di avviare la prima ambulanza di soccorso per gli amici a quattro zampe a Venezia. È la storia di Shasa Frison, Gabriele Manente e Flavio Negri, tre tecnici veterinari che, grazie all'aiuto di tanti che hanno offerto quanto potevano ma soprattutto alla loro passione per gli animali domestici, da alcuni mesi hanno dato vita a un servizio decisamente utile per i possessori di animali.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 5 giugno 2019) "Esiste una regola che governa la vita di ognuno di noi, secondo la quale tutto ciò che otteniamo è strettamente connesso a quanto diamo. Ci siamo impegnati tanto, lavorando tutti i giorni affinché il nostro progetto divenisse realtà. Abbiamo passato momenti di sconforto quando sembrava impossibile realizzarlo ma non abbiamo mai smesso di crederci e di lavorare per raggiungerlo", così treraccontano il lavoro e la loro caparbietà grazie ai quali sono riusciti nell'intento di avviare la prima ambulanza di soccorso per glia quattro zampe a Venezia. È la storia di Shasa Frison, Gabriele Manente e Flavio Negri, tre tecnici veterinari che, grazie all'aiuto di tanti che hanno offerto quanto potevano ma soprattutto alla loro passione per glidomestici, da alcuni mesi hanno dato vita a un servizio decisamente utile per i possessori diProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

serracchiani : Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, promossa dall’Onu. L'azione umana è la causa del cambiamento climatico e… - IlContiAndrea : È un amore di lusso il mio, scritto pure di lacrime e dall’ossessione per il sapore del dolore… - hugmejavaad : RT @jeontzuki: Nonno ha dipinto la notte stellata di van gogh in camera di mia sorella. Ha lavorato duramente per giorni con costanza e ded… -