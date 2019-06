D-Day, Trump legge preghiera Roosevelt

Affaritaliani : La cerimonia per i 75 anni del D-Day, con la regina Elisabetta, Trump, Merkel e Macron - contribuenti : D-Day: ancora proteste anti-Trump - infoitestero : Trump celebra il D-Day. E sul clima difende gli Usa: «Siamo puliti» -

"Quella generazione,la mia,è resistente".Queste le parole della regina Elisabetta,93 anni,a Portsmouth alle commemorazioni per i 75 anni dello sbarco in Normandia degli anglo-americani. "75 anni fa centinaia di migliaia di soldati lasciarono queste spiagge per la causa della libertà, ha ricordato.ha recitato dal palco lacherecitò alla radio alla vigilia dello sbarco. Tra il pubblico alcuni veterani ultranovantenni. Dagli autoparlanti la celebre frase di Churchill: "Non ci arrenderemo mai".(Di mercoledì 5 giugno 2019)