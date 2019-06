Cristiano Ronaldo | Katheryn Mayorga ritira le accuse di stupro a Las Vegas

Cristiano Ronaldo - Bloomberg : “Kathryn Mayorga ritira l’accusa di stupro”. I legali non dicono se c’è accordo economico : Kathryn Mayorga, la modella americana che aveva accusato Cristiano Ronaldo di averla stuprata dopo una serata in una discoteca di Las Vegas, nel 2009, ha ritirato le accuse nei confronti dell’attaccante della Juventus, secondo quanto riportato da Bloomberg. I legali però non hanno indicato se c’è stato un accordo tra le parti. FQ Magazine Cristiano Ronaldo, accusato ...

Bloomberg - Mayorga ritira accuse stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo : Bloomberg, Mayorca ritira accuse. Stasera Cristiano Ronaldo scenderà in campo contro la Svizzera, nella semifinale della final four Nations League

La modella Mayorga ritira la denuncia di stupro contro Cristiano Ronaldo : Cadono le accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. Katheryn Mayorga ha ritirato volontariamente la denuncia nei confronti del calciatore della Juventus e del Portogallo. Lo rende noto Bloomberg, secondo cui la modella ha depositato lo scorso mese un avviso di «voluntary dismissal» a Las Vegas, presso il tribunale statale del Nevada. No...

L’accusa di stupro contro Cristiano Ronaldo è stata ritirata - dice Bloomberg : L’agenzia di stampa americana Bloomberg dice che l’accusa di stupro contro il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, presentata lo scorso settembre da Katheryn Mayorga per una presunta violenza avvenuta nel 2009 a Las Vegas, è stata ritirata. Per ora la notizia non

Cristiano Ronaldo assolto dalle accuse di stupro - Kathryn Mayorga firma un ‘Voluntary dismissal’ : accordo con la presunta vittima? : Cristiano Ronaldo assolto dalle accuse di stupro ai danni di Kathryn Mayorga: la donna ha firmato un ‘Voluntary dismissal’ ponendo volontariamente fine al caso Le accuse legate al presunto caso di stupro perpretato da Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga sono definitivamente decadute. Secondo quanto riporta Bloomberg, l’accusatrice avrebbe firmato un ‘Voluntary dismissal‘ con i quale ha rinunciato ...

Cristiano Ronaldo : Katheryn Mayorga ritira l'accusa di stupro : Cristiano Ronaldo replica all'accusa di stupro: 'Kathrin Mayorga cerca solo pubblicità' Un presunto stupro torna a bussare alla porta di Cristiano Ronaldo. Se Neymar è appena entrato nell'incubo, Cristiano Ronaldo ne è finalmente uscito. Dopo mesi di accuse al vetriolo, è infatti caduta l'accusa di stupro da parte di Katheryn Mayorga, che l'ha sorprendentemente ritirata.prosegui la ...

Stupro Cristiano Ronaldo - colpo di scena : Katheryn Mayorga ritira ogni accusa! : colpo di scena per quanto riguarda la vicenda legata al presunto Stupro di Ronaldo: Katheryn Mayorga ha infatti ritirato le accuse nei confronti del portoghese. E’ Bloomberg a riportarlo. La vicenda era tornata d’attualità nei mesi scorsi dopo i fatti accaduti nel 2009, quando il calciatore giocava per il Manchester United. Il caso era stato riaperto in seguito alla pubblicazione di alcuni documenti da parte del ‘Der ...

La donna che denunciò Cristiano Ronaldo ha ritirato l'accusa di stupro : Katheryn Mayorga ha ritirato l’accusa di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. A riportare la notizia è Bloomberg. Secondo il network americano, a maggio la donna avrebbe firmato il “Voluntary dismissal” nella corte statale di Las Vegas, in Nevada. La decisione, di cui non si conoscono le motivazioni, chiuderebbe così definitivamente il caso che ha coinvolto il 5 volte vincitore del Pallone d’Oro.I ...

Bloomberg : Ritirata l’accusa di stupro per Cristiano Ronaldo : Bloomberg riporta gli sviluppi della causa per stupro che ha travolto Cristiano Ronaldo e di cui oramai si parla molto poco in Italia. Ricorda che il caso, riportato dal New York Times, e che la Juve ah deciso proprio per questo motivo di saltare la consueta tournée americana. L’accusa Katheryn Mayorga ha presentato denuncia il 27 settembre, sostenendo di essere stata aggredita sessualmente da Ronaldo nel 2009 nella sua suite in un hotel ...

Calcio - Nations League Final Four 2019 : Portogallo e Svizzera si affrontano nella prima semifinale - Cristiano Ronaldo sfida Seferovic : La sfida tra Portogallo e Svizzera aprirà il programma delle Final Four della Nations League 2018-2019, prima edizione della competizione calcistica organizzata dalla UEFA la cui fase conclusiva si svolge proprio in terra lusitana questa settimana. La prima semiFinale metterà di fronte due formazioni eliminate entrambe agli ottavi di Finale nell’ultima rassegna mondiale, ma capaci di riscattarsi vincendo il girone eliminatorio e conquistando un ...

Nations League - domani si gioca Portogallo-Svizzera : Cristiano Ronaldo a caccia del titolo : Cristiano Ronaldo si proietta verso il prossimo, immediato obiettivo: conquistare la prima edizione della Nations League con il suo Portogallo. domani sera i lusitani ospiteranno al “do Dragão” la Svizzera nella prima delle semifinali (l’altra è Olanda-Inghilterra). CR7 e compagni si sono qualificati alle Final Four dopo aver chiuso il girone di qualificazione davanti all’Italia di Roberto Mancini e alla Polonia e ...

Champions League - il gol di Cristiano Ronaldo al Manchester United eletto il più bello della stagione : la classifica : E’ stato eletto il gol più bello della Champions League 2018-19. A vincere è stato Cristiano Ronaldo con la rete contro il Manchester United. “Un perfetto passaggio lungo e una conclusione al volo strepitosa”, la motivazione degli osservatori tecnici Uefa che l’hanno preferito alla magistrale punizione di Messi contro il Liverpool e al gol di Sadio Mané al Bayern, nel ritorno degli ottavi. classifica Cristiano ...

Champions League - la rosa ideale 2018-2019 : c’è anche Cristiano Ronaldo : La Champions League è andata in archivio con la vittoria del Liverpool contro il Tottenham, una competizione che ha regalato grande spettacolo forse solo la finale è stata al di sotto delle aspettative. Nel frattempo è stata pubblicata la rosa della Champions League stilata dalla commissione tecnica della Uefa che comprende gente come David Moyes, Raul e i ct di Inghilterra e Belgio, Gareth Southgate e Roberto Martinez, ben 6 i calciatori ...

Le confessioni di Leo Messi : “ritiro? Prima vinco con l’Argentina. Cristiano Ronaldo? Mi manca - ci miglioravamo” : Intervista a 360° gradi rilasciata da Leo Messi che tocca diversi argomenti fra i quali: il ritiro, le figure di Guardiola, Neymar e soprattutto il rapporto con Cristiano Ronaldo Finita la stagione con il Barcellona, campione di Spagna ma deluso dall’eliminazione in Champions e dalla sconfitta in finale di Coppa del Re, Lionel Messi ha rilasciato un’intervista a 360° a Fox Sports Radio Argentina. La ‘Pulce’ ha ...