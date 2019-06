Cristiano Ronaldo | Katheryn Mayorga ritira l' accusa di stupro

Stupro Cristiano Ronaldo - colpo di scena : Katheryn Mayorga ritira ogni accusa! : colpo di scena per quanto riguarda la vicenda legata al presunto Stupro di Ronaldo: Katheryn Mayorga ha infatti ritirato le accuse nei confronti del portoghese. E’ Bloomberg a riportarlo. La vicenda era tornata d’attualità nei mesi scorsi dopo i fatti accaduti nel 2009, quando il calciatore giocava per il Manchester United. Il caso era stato riaperto in seguito alla pubblicazione di alcuni documenti da parte del ‘Der ...

Calcio - Nations League Final Four 2019 : Portogallo e Svizzera si affrontano nella prima semifinale - Cristiano Ronaldo sfida Seferovic : La sfida tra Portogallo e Svizzera aprirà il programma delle Final Four della Nations League 2018-2019, prima edizione della competizione calcistica organizzata dalla UEFA la cui fase conclusiva si svolge proprio in terra lusitana questa settimana. La prima semiFinale metterà di fronte due formazioni eliminate entrambe agli ottavi di Finale nell’ultima rassegna mondiale, ma capaci di riscattarsi vincendo il girone eliminatorio e conquistando un ...

Nations League - domani si gioca Portogallo-Svizzera : Cristiano Ronaldo a caccia del titolo : Cristiano Ronaldo si proietta verso il prossimo, immediato obiettivo: conquistare la prima edizione della Nations League con il suo Portogallo. domani sera i lusitani ospiteranno al “do Dragão” la Svizzera nella prima delle semifinali (l’altra è Olanda-Inghilterra). CR7 e compagni si sono qualificati alle Final Four dopo aver chiuso il girone di qualificazione davanti all’Italia di Roberto Mancini e alla Polonia e ...

Champions League - il gol di Cristiano Ronaldo al Manchester United eletto il più bello della stagione : la classifica : E’ stato eletto il gol più bello della Champions League 2018-19. A vincere è stato Cristiano Ronaldo con la rete contro il Manchester United. “Un perfetto passaggio lungo e una conclusione al volo strepitosa”, la motivazione degli osservatori tecnici Uefa che l’hanno preferito alla magistrale punizione di Messi contro il Liverpool e al gol di Sadio Mané al Bayern, nel ritorno degli ottavi. classifica Cristiano ...

Champions League - la rosa ideale 2018-2019 : c’è anche Cristiano Ronaldo : La Champions League è andata in archivio con la vittoria del Liverpool contro il Tottenham, una competizione che ha regalato grande spettacolo forse solo la finale è stata al di sotto delle aspettative. Nel frattempo è stata pubblicata la rosa della Champions League stilata dalla commissione tecnica della Uefa che comprende gente come David Moyes, Raul e i ct di Inghilterra e Belgio, Gareth Southgate e Roberto Martinez, ben 6 i calciatori ...

Le confessioni di Leo Messi : “ritiro? Prima vinco con l’Argentina. Cristiano Ronaldo? Mi manca - ci miglioravamo” : Intervista a 360° gradi rilasciata da Leo Messi che tocca diversi argomenti fra i quali: il ritiro, le figure di Guardiola, Neymar e soprattutto il rapporto con Cristiano Ronaldo Finita la stagione con il Barcellona, campione di Spagna ma deluso dall’eliminazione in Champions e dalla sconfitta in finale di Coppa del Re, Lionel Messi ha rilasciato un’intervista a 360° a Fox Sports Radio Argentina. La ‘Pulce’ ha ...

Il grande obiettivo di Messi : “vinco con l’Argentina e smetto - mi manca Cristiano Ronaldo” : Festa in Liga, delusione in Champions League, adesso il pensiero è rivolto al futuro per Leo Messi, lunga intervista negli studi di Fox Sports per l’attaccante Leo Messi, adesso l’obiettivo è vincere con la maglia dell’Argentina. “Prima di ritirarmi voglio vincere qualcosa con l’Argentina, insieme ai miei compagni continuero’ a lottare per realizzare il mio sogno. Io mi sento uno del gruppo, l’ho ...

DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2019/ Streaming video Rai : presente anche Cristiano Ronaldo : DIRETTA PARTITA del CUORE 2019 Streaming video Rai: la sfida benefica dell'Allianz Stadium viene riproposta in differita martedì 27 maggio.

Partita del Cuore – Paolo Belli alla rimessa : Cristiano Ronaldo aiuta il suo avversario [VIDEO] : Cristiano Ronaldo aiuta Paolo Belli alla rimessa: il bel gesto dell’attaccante portoghese nei confronti del suo avversario alla Partita del Cuore 2019 Grande spettacolo ieri sera all’Allianz Stadium con la Partita del Cuore 2019: da una parte la Nazionale Cantanti, dall’altra i Campioni per la ricerca. Una sfida avvincente, al termine della quale è stata la squadra di Cristiano Ronaldo e Vettel ad avere la meglio. CR7 è ...

Spettacolo unico allo Stadium : Vettel e Cristiano Ronaldo sfidano Buffon e Chiellini - la grande festa della Partita del Cuore 2019 [GALLERY] : Una grande festa questa sera all’Allianz Stadium: i Campioni per la ricerca trionfano sui cantanti con Cristiano Ronaldo, Pirlo e Giovinazzi a segno, nella Partita del Cuore 2019 Si è disputata questa sera, all’Allianz Stadium di Torino, la Partita del Cuore: l’ormai tradizionale evento di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a Telethon e alla fondazione per la lotta ai tumori di Torino. Uno Spettacolo unico allo ...