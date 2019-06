Cresce l’industria italiana delle bioplastiche

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019)l’industriache nel 2018 registra 2.550 addetti dedicati (+4%), 88.500 tonnellate di manufatti prodotti (+21%) e un fatturato di 685 milioni di euro (+26%). Sono questi i dati contenuti nel V rapporto annuale di Asso. Nel 2018, in Italia, in base ai risultati dello studio effettuato da Plastic Consult, società indipendente che svolge studi e analisi di mercato nel settorematerie plastiche,plastiche biodegradabili e compostabili è rappresentata da 252 aziende (+4%), suddivise in produttori di chimica e intermedi di base (5), produttori e distributori di granuli (20), operatori di prima trasformazione (162), operatori di seconda trasformazione (65). La crescita del numero di imprese presenti nel settore è risultata costante negli ultimi anni, passando da 143 operatori del 2012 ai 252 del 2018. Considerando i ...

