Così parlò Monnalisa | lo spettacolo di Antonio Piccolo al Festival del Litorale di Trieste

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Piccoli drammaturghi non solo crescono, sono anche premiati.è uno dei più interessanti sceneggiatori teatrali under 35 e loche ha scritto e direttosarà rappresentato il 26 giugno alEstivo deldi. La società di produzione Golden Show è, infatti, risultata prima nel bando emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dedicato ai 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. La performance garantisce un sicuro impatto emozionale e di riflessioni attribuendo la parola al capolavoro del genio toscano che porrà dei quesiti sulla natura dell'essere umano. Una storia fra arte ed effluvi della coscienza La trama teatrale pone la storia nella Parigi del 1940 dove una giovane donna di nome Celestina è famosa nel suo quartiere per il suo spirito brillante e per essere appellata "Giocondina". La protagonista porta il nome di ...

teatrolafenice : ?? «Le tre cose più belle che Dio abbia fatto sono il mare, l’Amleto, e il Don Giovanni di Mozart». Così parlò Gusta… - EnzoGiocondo : ??????Non sono un esperto di #calciomercato. Non sono interessato alla notorietà. Tuttavia ho una bomba clamorosa. Mi… - felice_modica : @Ezio_Polonara Esiste e non lo dico solo io. La riassumo(anche se merita molti approfondimenti e molte letture). Uc… -