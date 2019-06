Conti pubblici | Conte | ‘Proverò a impedire la procedura d’infrazione’ Di Maio | ‘Quota

Commissione Ue : Italia inadempiente - giustificata procedura. “Peggiorate prospettive di crescita e Conti pubblici” : La Commissione europea ha concluso che l'Italia risulta "inadempiente" rispetto alle regole europee sul debito pubblico e che quindi "è giustificata una procedura" nei suoi riguardi. La decisione è stata annunciata a seguito dell'approvazione del Pacchetto di primavera 2019 del semestre europeo. In base all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, ...

Conti pubblici - l'Ue : "Giustificata la procedura d'infrazione per l'Italia" : Secondo la Commissione Europea "le prospettive per la crescita sono peggiorate" e il governo ha fatto marcia indietro sulle...

Conti pubblici - il commissario Oettinger : “Se numeri sono confermati non potremo sottrarci a procedura di infrazione” : “Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura d’infrazione“. A dichiararlo è stato il commissario europeo al Bilancio, Günther Oettinger, parlando all’emittente televisiva tedesca N-tv nel giorno in cui la Commissione approverà le raccomandazioni Paese e il rapporto sul debito italiano, proponendo con ogni probabilità al Consiglio l’avvio della procedura per debito eccessivo. Lo scorso anno invece di ...

Cosa aspettarsi dalla lettera di Bruxelles sui Conti pubblici dell'Italia : È il giorno della lettera da Bruxelles. E non c'è nulla di buono da aspettarsi. La Commisisone Ue sui bilanci degli Stati membri invierà le sue raccomandazioni ufficiali all'Italia dopo le richieste di chiarimento avute attraverso le comunicazioni inviate da Tria qualche giorno fa, oggetto di tensioni nel governo per le indiscrezioni fuoriuscite. E la lettera da Bruxelles potrebbe essere il primo passo nella direzione dell'avvio di una procedura ...

Conti pubblici - domani risposta Bruxelles a Italia sul debito. Ultima parola a Ecofin : Durante la riunione settimanale del collegio dei commissari europei, domani mattina a Bruxelles, sarà discusso (e con tutta probabilità approvato) il nuovo rapporto sulla violazione della regola del debito da parte dell'Italia. Rapporti simili saranno discussi anche riguardo al debito pubblico di altri tre paesi dell'Eurozona: Francia, Belgio e Cipro. Ieri, senza sorprese, i capi di gabinetto dei commissari, nella tradizionale riunione del ...

Conti pubblici - a maggio fabbisogno 900 milioni : A maggio 2019 il saldo del settore statale si e' chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 900 milioni, in diminuzione di circa 7.000 milioni

Inviata la lettera all'UE sui Conti pubblici<br> Ma Tria e Castelli si smentiscono a vicenda... : Ha aspettato fino a tarda serata, ma alla fine la lettera l'ha Inviata: il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto all'Unione Europea circa le preoccupazioni relative ai conti pubblici dell'Italia e al rispetto del Patto di Stabilità. Ma i problemi all'interno del suo ministero (ma anche di tutto il governo) ci sono, eccome, visto che tra pomeriggio e sera di oggi, venerdì 31 maggio, ci sono state smentite da destra e da manca.Prima ...

Conti pubblici - la lettera di risposta di Tria alla Commissione europea : “Tagli a politiche welfare 2020-2022” : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”: secondo l’AdnKronos è un passaggio della lettera che il ministro dell’Economia Giovanni Tria è sul punto di inviare alla Commissione europea in risposta al richiamo ricevuto da Roma mercoledì. “Inoltre siamo ...

Conti pubblici : oggi la risposta alla Ue : 5.45 oggi il tesoro invierà a Bruxelles la risposta alla lettera di chiarimenti sul debito ricevuta dalla Commissione Europea. Il ministro Tria assicura: "Non servono manovre correttive". E Salvini sempre in merito al richiamo Ue sui Conti, dice: "Non aumenteremo ò'Iva e le tasse. Ce lo possono chiedere quanto vogliono"

«Conti pubblici - progressi insufficienti» Ecco la lettera Ue - 48 ore per rispondere Flat tax e pace fiscale : il piano sulle tasse : Al governo italiano viene chiesto di rispondere entro venerdì sera per consentire alla Commissione di prendere la decisione sull’adozione del rapporto sul debito

Conti pubblici - arrivata lettera della Commissione : “Progressi insufficienti sul debito - date chiarimenti entro venerdì” : E’ arrivata al Tesoro la lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all’Italia sull’andamento del debito pubblico, che lo scorso anno invece di scendere è salito dal 131,4 al 132,2% del pil. Bruxelles, spiega la lettera, sta valutando la preparazione di un rapporto ex articolo 126.3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, quello che disciplina la violazione del criterio del deficit o di quello del debito. ...

