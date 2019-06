eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Microsoft e The Coalition hanno pubblicato delle interessanti immagini di5 in rete, e stando a quanto riporta Dualshockers l'ultima key art potrebbe aver svelato copertina edidell'atteso titolo.Lache ricorreva tra le fughe di notizie era il 10 settembre, ma anche una copertina era trapelata, e curiosamente risulta basato sull'artwork condiviso quest'oggi. Nell'immagine possiamo vedere i personaggi di Kait in primo piano, mentre in profondità Marcus, JD Fenix ed altri.Essendo stata confermata la bontà delle indiscrezioni sulla copertina del gioco, dunque, è ragionevole pensare che anche le voci sulladifossero accurate. Naturalmente, ne potremo avere conferma solamente all'E3 2019, magari anche assieme a qualche sequenza di gioco.Leggi altro...

Eurogamer_it : confermate box art e data di lancio di Gears 5? #Gears5 -