Concorso Collaboratori Amministrativi | 56 posti per varie Aziende Ospedaliere delle Marche

leggioggi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) In Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 43 del 31-5-2019 è stato pubblicato il bando diper la copertura di 56, con categoria D, presso. Le figure ricercate saranno assunte a tempo pieno e indeterminato nelle seguenti strutture: • A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona; • A.O. Ospedali RiunitiNord; • IRCCS – INRCA Strutture Regione; • ASUR– Direzione Generale; • ASUR– Area Vasta n.1; • ASUR– Area Vasta n.2; • ASUR– Area Vasta n.3; • ASUR– Area Vasta n.4; • ASUR– Area Vasta n.5. Vediamo assieme la suddivisione dei, i requisiti, le modalità di invio domanda e le prove di selezione. Tutti i Concorsi Pubblici pubblicati: idel...

CCottarelly : RT @LucaSucci: Welfare, concorso per 4 collaboratori L'ultimo regalo del ministro Fornero http://t.co/N6j9bEL8 - Ticonsiglio : Ospedali Riuniti Ancona: concorso per 56 collaboratori Amministrativi - FalcionelliFede : RT @Ticonsiglio: Ospedali Riuniti Ancona: concorso per 56 collaboratori Amministrativi | -