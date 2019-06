Come liberarsi della tirannia dell’auto in 5 mosse

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Photo: reshape from Håkan Dahlström on Flicrk.com. License CC BY 2.0 Non è faciledalla “” nel settore dei trasporti, perché questa modalità di spostamento pesa per oltre il 70 per cento a livello europeo e circa l’80 per cento in Italia. Tuttavia, la maggiore sensibilizzazione esistente riguardo al cambiamento climatico sta indubbiamente iniziando ad avere un effetto sui consumatori, spingendo di fatto verso un settore dei trasporti sempre più sostenibile, soprattutto nelle giovani generazioni. È importante ricordare che le emissioni di anidride carbonica derivanti dal settore dei trasporti incidono a livello europeo per circa un quarto del totale e sono in molti paesi la prima fonte di emissione. 1. Sostenibilità ambientale ed economica La sostenibilità diventa quindi un concetto essenziale, ma il trasporto sostenibile deve essere inteso non solo ...

