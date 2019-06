Colpi di pistola su vicino di casa e poi si costituisce | in manette 59enne

Pitbull azzanna e ferisce il suo cane! Lui lo uccide a Colpi di pistola : Di fronte al Pitbull che ha aggredito e azzannato il suo cane, ferendolo gravemente, non ci ha pensato su due volte: ha estratto un'arma che deteneva illegalmente e lo ha ucciso a colpi di pistola. Per questo un uomo di 59 anni è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri di Molfetta, nella città metropolitana di Bari con le accuse di detenzione illegale di armi e munizione di guerra, ricettazione e uccisione di animali senza che ve ne ...

Fasano - Colpi di pistola per debiti di droga : vittima arrestata per favoreggiamento : Emanuela Carucci Ad aprire il fuoco pusher che avanzava qualche migliaio di euro per mezzo chilo di cocaina Per ricevere il pagamento di una somma di denaro di alcune migliaia di euro per circa mezzo chilo di cocaina, avrebbe sparato all'acquirente, nonchè debitore, ferendolo con un colpo d'arma da fuoco al braccio destro. La vittima è Francesco Saponaro, 41 anni. L'uomo se l'è cavata perché non è stato ferito al torace come avrebbe ...

Belmonte Mezzagno - ucciso a Colpi di pistola. C'è l'ombra della mafia : Il cadavere di Antonino Di Liberto è stato trovato riverso in un'auto nei pressi della sua abitazione. Fratello dell'ex sindaco del paese Pietro Di Liberto, aveva uno studio di commercialista in corso Aldo Moro, a Belmonte Mezzagno. Roberto Chifari Potrebbe esserci una vendetta trasversale dietro l'omicidio di Antonio Di Liberto, 49 anni, commercialista, ucciso questa mattina a Belmonte Mezzagno, nel palermitano. L'uomo, che è ...

FEMMINICIDIO A CAVE/ Roma - uccide moglie a Colpi di pistola : arrestato : FEMMINICIDIO a CAVE, alle porte di Roma: un uomo di 59 anni ha fatto fuoco con la sua pistola regolarmente detenuta uccidendo la moglie.

Palermo - lite a Colpi di pistola : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - lite a colpi di pistola. Scoppia un litigio tra due uomini, poi uno dei due tira fuori un'arma da fuoco e ferisce l'antagonista. E' accaduto in mattinata in via Re Federico, nel quartiere Zisa di Palermo. L'uomo ferito - non grave - è stato portato in ospedale. Indagano

Lite in un pub finisce a Colpi di pistola : Una Lite in un pub ad Ostia finita a colpi di pistola con un uomo di cinquant'anni ferito all'addome e ricoverato, non in pericolo di vita, all'ospedale Grassi. E' accaduto questa notte, verso le 2.15,...

Napoli - sparatoria tra la folla : tre feriti a Colpi di pistola - c'è anche una bambina di tre anni : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco in piazza Nazionale, a Napoli. Il bersaglio del commando di morte sarebbe un uomo, ferito da una pallottola che...

