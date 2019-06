Clima | Costa | “Benvenuto Trump | lieto che stia cambiando idea”

Il cambiamento Climatico potrebbe costare 1000 miliardi alle imprese : Banco Santander stima che nel futuro prossimo subirà perdite economiche perché, a causa della siccità, chi ha chiesto e ottenuto un prestito avrà difficoltà economiche e non riuscirà a restituirlo (foto: EVARISTO SA/AFP/Getty Images) Molte compagnie dovranno presto fare i conti con gli effetti economici del cambiamento climatico e mettere in conto costi imprevisti per un bilione, ovvero mille miliardi di dollari, nei prossimi cinque anni. È ...

Clima - governo firma intesa anti-smog. Costa : ‘Azzerrare morti per inquinamento’. Attivisti ‘verdi’ : ‘Rispettate impegni’ : Oggi a Torino il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme ai rappresentanti di sei Ministeri e al presidente della Commissione europea per l’Ambiente, Karmenu Vella, ha firmato un Protocollo d’intesa anti-smog (400 milioni di euro all’anno per il triennio 2019-2021). “Un patto d’azione – dichiara il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa – con una connotazione concreta per migliorare la qualità dell’aria”. Un impegno ...

Clima - il ministro Costa : “vedo con favore le mozioni perché l’Italia dichiari lo stato di emergenza” : “Vedo con favore le mozioni presentate in parlamento perché l’Italia dichiari lo stato di emergenza Climatica“. E’ quello che ha detto oggi il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), durante un’audizione in Commissione Ambiente della Camera. La dichiarazione dell’emergenza per il Clima è stata la prima richiesta alle istituzioni dei giovani italiani di Fridays For Future, il movimento ispirato da ...

Clima - i media hanno trascurato il secondo sciopero. Peccato : in Italia la costanza non manca : In oltre 120 città Italiane venerdì 24 maggio migliaia di manifestanti, quasi tutti studenti giovanissimi, sono scesi in piazza per il Clima nel secondo “sciopero globale”. L’idea di manifestare nell’antivigilia delle Europee era sembrata forse brillante, ma si è rivelata fallimentare dal punto di vista mediatico. Le dimissioni di Theresa May e altre notizie hanno oscurato lo straordinario numero di manifestazioni e anche ...

Il ministro dell’Ambiente Costa : “Il cambiamento Climatico una seria minaccia per la crescita economica” : “Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per la crescita economica, per i mezzi di sostentamento e per la stessa sicurezza dei Paesi e delle sue popolazioni“, e l’Italia vuole “dimostrare come lo sviluppo sostenibile sia il mezzo attraverso il quale l’impatto del cambiamento climatico può essere mitigato e se possibile fermato“. Quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa in ...

Clima : salta incontro Greta con ministro Ambiente Costa : Roma, 19 apr. - (AdnKronos) - salta l’incontro tra Greta Thunberg e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L’attivista svedese avrebbe dovuto incontrare il ministro privatamente prima del suo intervento dal palco di piazza del Popolo a Roma. Al ministro è stato proposto di venire in piazza per inc