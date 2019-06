Clamoroso | Hamsik potrebbe lasciare la Cina per una squadra Europea | i dettagli

forzazzurri

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Mareklaper trasferirsi in Turchia: Secondo quanto riporta TRT Sports, infatti, il Besiktas avrebbe pronta un'offerta importante per convincere il giocatore. Ci sarebbe già un'offerta pronta per lo slovacco, storica bandiera del Napoli, e altrettanto una per il Dalian con cui ha giocato finora 10 gare con 1 gol.

