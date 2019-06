Città senza barriere - premiati i futuri geometri per l'accessibilità : Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Nuove idee e soluzioni per Città senza barriere. Sono stati consegnati oggi, presso l'Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, i premi per la settima edizione del concorso ‘I futuri geometri progettano l’accessibilità’, promosso da Fiaba Onlus, dal Consiglio Nazionale Geo

Città senza barriere - premiati i futuri geometri per l’accessibilità : Nuove idee e soluzioni per Città senza barriere. Sono stati consegnati oggi, presso l’Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, i premi per la settima edizione del concorso ‘I futuri geometri progettano l’accessibilità’, promosso da Fiaba Onlus, dal Consiglio Nazionale geometri e geometri Laureati (Cngegl) e dalla Cassa geometri, in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del ...

Regionali Piemonte - Airaudo : “Senza Fiat Torino - la Città fabbrica - rischia di arrivare a fine corsa. Ma la politica non ne parla” : “La Fiat di Sergio Marchionne non voleva avere lacci e lacciuoli in Italia. Sistemò la faccenda in qualche modo con i sindacati per fare le operazioni internazionali che poi ha fatto. È incredibile come una classe dirigente diffusa abbia creduto e continui a credere alla favola che così manteniamo un’industria nazionale dell’automobile. Sentiremo parlare di altre vendite o totali o parziali di pezzi del gruppo Fca e ancora non avremo ...

Great Nnachi - il record dell’atleta 14enne senza cittadinanza sarà omologato : lo ha deciso il Consiglio federale della Fidal : Il primato di Great Nnachi nel salto con l’asta sarà omologato. Lo specificano fonti Fidal a Ilfattoquotidiano.it anticipando che il Consiglio federale tenutosi stamattina ha approvato la delibera per cadetti (under 16) e allievi (under 18): anche gli stranieri residenti in Italia che militano in società affiliate alla Fidal possono stabilire il primato italiano. “L’interpretazione della norma fa fare un balzo in avanti ...

Fi al governo : “Basta multe a strascico senza notifica - evitiamo costo in più per cittadini” : Simone Baldelli e il gruppo di Forza Italia hanno presentato un'interpellanza al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, chiedendogli di prendere qualche iniziativa concreta per evitare le cosiddette multe a strascico senza l'avviso per il guidatore, che comportano un costo ulteriore di notifica per chi viene sanzionato.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - non verrà esteso ai senza tetto : bocciato l’emendamento alla Camera : I senza tetto non potranno accedere, almeno per il momento, al Reddito di cittadinanza. Ad aprire a questa possibilità era stato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, suggerendo anche le due possibili strade da seguire. Ma ora un emendamento di Walter Rizzetto (Fdi) che avrebbe introdotto questi due criteri è stato dichiarato inammissibile, negando la possibilità ai senza fissa dimora di accedere alla misura.Continua a leggere

Cosenza - detenuto evade dal carcere. Caccia all’uomo con posti di blocco in tutta la Città : Un detenuto è evaso dal carcere di Cosenza nella mattinata del 19 maggio. Secondo le prime notizie si tratta di un ragazzo di 20 anni, cittadino extracomunitario, arrivato nell’istituto penitenziario di Cosenza proprio stamani. L’evaso è vestito con un paio di pantaloncini e una maglietta. Il giovane è fuggito quando era nelle celle di sicurezza poste all’ingresso del carcere e quindi non era ancora entrato nella struttura interna dopo il ...

Cosenza - detenuto evade dal carcere : caccia all’uomo e posti di blocco in tutta la Città : Allerta a Cosenza, dove un ragazzo extracomunitario sui 20 anni è evaso dal carcere dove era recluso. È partita una caccia all'uomo, con posti di blocco in tutta la città e carabinieri impegnati a setacciare tutta la zona. Il detenuto pare indossasse un paio di pantaloncini ed una maglietta. Non è ancora chiara la dinamica della fuga.Continua a leggere

Napoli Città senza regole : l'isola pedonale invasa dalle moto e nessuno controlla : C'era una volta l'area pedonale di via Guantai Nuovi. Tre file di motorini, due laterali e una centrale impediscono completamente la circolazione dei pedoni. Alcuni inciampano, altri devono...

Realtà Aumentata - un esperimento permette di vedere le Città senza traffico e di apprezzarle di più : Come sarebbero le città senza mezzi di trasporto che intasano le strade? Se l’è chiesto il programmatore Chris Harris, che ha messo a frutto le sue competenze per realizzare un’app capace di cancellare auto, camion, autobus e altro. Ovviamente la cancellazione è solo virtuale, ma l’esperienza dovrebbe essere comunque straniante. Le cose sono andate così: Harris ha deciso di dare un colpo di spugna (virtuale s’intende) a ...

Ius soli - sanguinis o culturae? C'è un'altra via per gli italiani senza cittadinanza : ...di società multiculturali non può non giudicare bizzarro che proprio coloro che reclamano l'integrazione come la condicio sine qua non per accogliere i migranti e come l'unica scelta politica ...

Ius soli - sanguinis o culturae? C’è un’altra via per gli italiani senza cittadinanza : di Valerio Pocar Recentemente il gesto eroico di due ragazzini ha riaperto il dibattito pubblico sul problema della concessione, diremmo meglio del riconoscimento, della cittadinanza per i nati nel territorio italiano da genitori stranieri regolari. Il dibattito, però, si è chiuso quasi immediatamente, in omaggio al pactum sceleris di governo. L’argomento è, però, troppo importante per lasciarlo cadere, già che ne va la condizione giuridica di ...

"Orbetello una capitale senza Stato" : al via la mostra sulla storia della cittadina lagunare : Pur caratterizzato dal possesso spagnolo e dall'amministrazione dei viceré di Napoli, era privo di autonomia politica, senza un proprio esercito e una propria bandiera. Una condizione anomala che si ...

Caso Siri - Conte : “Senza la fiducia dei cittadini non possiamo essere il governo del cambiamento” : Il primo ministro Giuseppe Conte ha definito la decisione di revocare l'incarico ad Armando Siri come "la scelta più giusta". Infatti, ha spiegato, se da un punto di vista umano è necessario riconoscere al sottosegretario la presunzione di non colpevolezza, è altrettanto importante non perdere la fiducia dei cittadini. "Altrimenti non potremmo sentirci il governo del cambiamento".Continua a leggere