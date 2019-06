Cinema Aquila | domani Ferrente presenta ‘Selfie’

romadailynews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Roma – Il Nuovo, il bene confiscato alla mafia nel quartiere Pigneto di Roma, giovedi’ alle 20, da’ appuntamento alla serata evento con il regista di ‘Selfie’ Agostino. Il docufilm, gia’to al Festival di Berlino, e’ fatto interamente di sguardi. Quelli di Alessandro e Pietro, i due ragazzi che accettano la proposta del regista di auto-riprendersi con il cellulare per raccontarsi in presa diretta. E quello delle immagini delle telecamere di sicurezza che sorveglia la loro ‘normalita”, con prevaricante indifferenza. Tra i pixel di questi due schermi ci sono il loro quotidiano, l’amicizia che li lega e alle volte li fa litigare, il loro quartiere, il Rione Traiano di Napoli, che d’estate si spopola, e che nel 2014 ha visto Davide, sedici anni, finire ammazzato perche’ scambiato per un ...

