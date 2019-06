oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Iniziano finalmente ialdi. L’impianto bresciano era stato posto sotto sequestro lo scorso anno dalla magistratura per motivi di sicurezza, a causa delle infiltrazioni d’acqua provieniti dal tetto e delle irregolarità nelle dotazioni antincendio. Come comunicato dalla Federazione Ciclistica Italiana, entro una settimana partirà il rifacimento della copertura esterna e il costo totale dell’intervento sarà di un milione e 170 mila euro. Inoltre sono già stati assegnati anche iper sistemare la, che costeranno altri 280 mila euro. Se tutto andrà come previsto, glipotranno tornare ad allenarsi ad ottobre. Un fattore fondamentale per poter proseguire al meglio il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, in attesa che venga completa la costruzione deldi Spresiano (Treviso), che diventerà l’impianto di riferimento a livello ...

OA_Sport : Ciclismo su pista, partono i lavori al Velodromo di Montichiari. Gli azzurri torneranno ad allenarsi ad ottobre - RuoteAmatoriali : News da ciclismo su strada, amatoriale e fuoristrada 4 giugno 2019 - GussagoNews : Lavori in corso in parecchie zone: rifacimento marciapiede in via Richiedei, adeguamento sismico scuola Ronco, roto… -